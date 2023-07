Un convoi de voitures d’époque traverse le Manitoba sur l’ancienne route transcanadienne

Ce convoi s'est arrêté à Winnipeg, lundi.

L’objectif de cette aventure est de récolter suffisamment d’argent pour rénover le toit du Tree Planting Car : un train historique qui a sillonné le Manitoba entre 1920 et 1973 et qui appartient aujourd’hui au Musée de l’agriculture du Manitoba, à Austin.

Dans le passé, ce train était utilisé pour enseigner aux enfants et aux adultes les vertus de la plantation d'arbres. C'était une salle de classe sur roues , lit-on sur la page de présentation  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de la levée de fonds.

Les cinq voitures du convoi qui traversent le Manitoba ont été construites entre 1923 et 1931. La voiture la plus ancienne, est une Ford Modèle T qui a plus de 100 ans. Les quatre autres sont des Ford Modèle A.

Les conducteurs qui participent à ce convoi sont propriétaires de leurs véhicules respectifs. L'un d'entre eux a 93 ans, soit le même âge que sa voiture , peut-on lire sur le site de présentation du projet Pine to Prairie Relic Run  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Voitures choyées

L'idée de ce voyage a été lancée par Gordon Goldsborough, membre du Musée agricole du Manitoba et de la Société historique du Manitoba.

Au micro de l’émission Information Radio de CBC , il s’est dit sûr de pouvoir arriver au bout des 545 km de route.

Bien sûr, nous n'avons aucune certitude, mais les propriétaires sont tous confiants , affirme Gordon Goldsborough. Il ne s'agit pas de vieilles voitures rouillées. Ce sont des voitures bien conservées, choyées, en bon état mécanique.

Les voitures roulent à une vitesse moyenne de 40 à 50 km/h, et une vitesse de pointe de 72 km/h.

Le convoi prévoit d’arriver à la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan, mercredi 5 juillet, vers 15 h 30.