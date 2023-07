Industrie télévisuelle : « On s’en va dans le mur »

L'industrie de la télévision et, à plus grande échelle, celle de l'audiovisuel dans son ensemble sont-elles entrées en surchauffe? Avec des budgets réduits, des scénaristes en grève aux États-Unis et une demande toujours plus forte pour du contenu, c'est tout le milieu, et pas seulement celui du Québec, qui « s'en va dans un mur », juge une experte.

En apparence, cette situation ne s'explique pas par ce qui est affiché sur le petit écran – ou sur l'écran des tablettes, des ordinateurs, des téléphones, etc.

Jamais, en effet, n'a-t-on eu accès à autant de contenus, qu'il s'agisse des chaînes de télévision traditionnelles ou encore un des (très nombreux) services de diffusion en ligne.

La plus récente édition de l'étude NETendances, de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, vient d'ailleurs confirmer ce constat : 40 % des adultes ayant participé aux recherches ont indiqué que leur temps passé devant les écrans avait augmenté au cours de la dernière année, une proportion qui passe à 47 % si la personne interrogée est abonnée à un service de diffusion en ligne.

Et ces adultes abonnés à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+ et autres forment plus des deux tiers des participants aux travaux de cette organisation universitaire : 68 % disent débourser un montant, chaque mois, pour accéder à ces contenus en ligne, soit une progression, dit-on, de 15 points de pourcentage depuis 2019.

De leur côté, le nombre d'adultes qui payent encore pour la télévision câblée est en forte baisse : ils ne sont plus que 65 % au Québec, affirment les auteurs de l'étude, soit un recul de 12 points.

Sans aucune surprise, la pandémie de COVID-19, avec ses confinements successifs et ses longues périodes passées à l'intérieur, a poussé l'individu moyen à se tourner vers la télévision pour passer le temps.

Toutefois, cet intérêt pour les téléséries ne date pas d'hier, explique Stéfany Boisvert, professeure à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal.

Depuis le tournant des années 2000, on constate un accroissement de l’intérêt pour les séries télé , rappelle ainsi cette spécialiste lors d'un entretien téléphonique.

Ce qui a beaucoup contribué et ce qui a même été qualifié de phénomène de téléphilie, c’est l’influence des séries américaines, particulièrement avec la création de séries originales par HBO. Cela avait contribué à un regain d’intérêt pour les séries télé, un regain au sein non seulement de la population en général mais aussi des journalistes, qui se sont mis davantage à couvrir l’actualité télévisuelle. Cela a même fait en sorte que des gens qui n’avaient pas tendance à regarder des séries télé se sont mis à le faire.

De fait, ajoute Mme Boisvert, on a constaté non seulement une augmentation du nombre de séries qui étaient regardées par des téléspectateurs mais aussi une hausse de la proportion de la population qui regardait la télé, sous la forme d'une pratique culturelle récurrente .

Après le début de ce phénomène, ce qui est arrivé, c’est le virage numérique. Le fait qu’il y ait des plateformes de diffusion qui sont apparues, Netflix en tête, a contribué à nourrir cet intérêt-là puisque, comme on le sait, dès 2013, Netflix s’est mis à produire des séries originales, exclusives à sa plateforme , poursuit la professeure.

Ruée vers les contenus

Cependant, cet engouement a eu un effet pervers : devant la popularité de Netflix, d'autres entreprises ont souhaité obtenir leur part du gâteau, y compris des diffuseurs traditionnels qui, aux prises avec une vague de cord cutting, cette tendance qui consiste à se désabonner du câble pour se tourner uniquement vers les services en ligne, ont cherché à se transformer pour éviter de perdre leurs sources de revenus.

Et puisque l'heure était à la programmation originale, chaque plateforme a sorti le chéquier pour tenter de concurrencer Netflix et pour se tailler une part de ce lucratif marché. Idem pour le Canada et le Québec, précise Mme Boisvert, où les services de diffusion sont ici aussi sous pression pour produire davantage de contenus originaux.

Dans un deuxième temps, avec le virage numérique, l’autre enjeu est celui de la délinéarisation de l’offre. Avec la télévision traditionnelle, chaque diffuseur ne devait offrir qu’[une émission] à chaque heure ou à chaque demi-heure, donc [une émission] par "moment", alors qu’en ligne, ce qu’il faut offrir, c’est un catalogue de plus en plus vaste, de plus en plus gros , mentionne la professeure.

Cette hypertrophie se caractérise, chez Netflix, par des dépenses titanesques de l'ordre de 16,7 milliards de dollars américains en 2022. Et encore, il s'agit là d'un recul de près de 5 %, puisque l'année précédente, ce montant atteignait 17,5 milliards.

Mme Boisvert n'hésite pas à parler d'une surenchère qui a mené à une course aux contenus avec des séries à la qualité croissante et aux visuels toujours plus léchés : pensons à Game of Thrones, oui, sur HBO, ainsi qu'à The Witcher, dans laquelle Netflix a englouti plus de 300 millions de dollars américains lors du tournage des deux premières saisons et du préambule.

Cependant, on aura beau dépenser une fortune pour qu'une série soit visuellement éblouissante, cela ne veut pas dire que le résultat sera à la hauteur des attentes : la première saison de The Lord of the Rings : The Rings of Power, présentée sur Amazon Prime, aurait coûté la coquette somme de plus de 450 millions de dollars américains pour un scénario et un jeu d'acteurs qui laissent à désirer, selon la critique.

Cette orgie de billets verts, avec cette course effrénée aux contenus, fait donc dire à Stéfany Boisvert que le réveil se rapproche... et sera brutal.

« Est-ce qu’on s’en va dans un mur? La réponse est oui, mais pas juste ici, au Québec, [plutôt] à l’échelle mondiale. » — Une citation de Stéfany Boisvert, professeure à l'UQAM

Parce que même aux États-Unis, où la situation économique est plus enviable pour l’industrie du divertissement, les grandes entreprises, les grandes plateformes se sont rendu compte que cette stratégie d’investir massivement dans la production de contenus et de produire énormément de nouveaux contenus originaux, constamment, n’était pas un modèle viable , dit encore Mme Boisvert.

Devant cette fin prévisible de la peak TV, soit cette ère de production télévisuelle en apparence sans limites, la spécialiste ne s'étonne pas que les plateformes diminuent graduellement leur rythme de production.

Aux États-Unis, plus de 11 000 scénaristes de la télévision et du cinéma sont en grève depuis le 2 mai dernier. Photo : afp via getty images / FREDERIC J. BROWN

Des séries et des hommes

Toutefois, la production de téléséries n'est pas qu'une affaire de gros sous : derrière les studios qui tournent à vitesse grand V pour répondre aux demandes des diffuseurs – et, ultimement, des téléspectateurs –, il y a aussi des travailleurs qui, soumis à des conditions particulièrement précaires et à un resserrement des budgets, n'en peuvent plus.

Il y a des revendications qui sont mondiales parce que l’économie du numérique et du divertissement en ligne fait en sorte non seulement que les artistes ont l’impression de ne pas être correctement rémunérés pour leur travail mais qu'il y a aussi un épuisement , explique Stéfany Boisvert.

Aux États-Unis, les scénaristes, réunis au sein de la Writers Guild of America (WGA), sont en grève depuis le 2 mai dernier. Ils dénoncent notamment l'instabilité de leurs revenus : avec les plateformes numériques, les saisons sont plus courtes, mais les séries sont plus nombreuses, ce qui accroît le roulement de personnel, sans oublier la disparition des redevances avec, notamment, la fin des reprises à la télévision traditionnelle, puisque le travail se trouve du côté des diffuseurs en ligne.

Les scénaristes réclamaient des salaires équivalents pour la télé traditionnelle et pour les plateformes ainsi que des restrictions concernant l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, afin d'éviter d'être remplacés par des robots.

L'ensemble des propositions mises en avant par la WGA est accompagné d'un prix d'environ 429 millions de dollars américains par an; le regroupement des producteurs (Alliance of Motion Picture and Television Producers), lui, proposait plutôt des conditions évaluées à 86 millions.

Le 18 avril dernier, 97,85 % des membres de la WGA ont voté en faveur d'un mandat de grève.

Et au Québec? De l'avis de Christan Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE, un regroupement syndical qui représente 8000 professionnels œuvrant comme techniciens et techniciennes de l'audiovisuel, l'industrie a été transformée en profondeur par l'arrivée des plateformes numériques.

Avec la multitude de plateformes numériques, on a créé une troisième source de diffusion des contenus audiovisuels, ce qui a déstabilisé un peu l’industrie traditionnelle. Le cinéma qu’on voyait dans les salles de cinéma, la télé qu’on voyait sur le câble, les télés payant, tout ça, avec les nouvelles plateformes, a créé un bouleversement , dit-il.

Ici aussi, donc, la longueur des séries a été réduite, ce qui diminue d'autant la charge de travail des techniciens de l'industrie, ajoute M. Lemay.

Par contre, il précise ceci : Il faut retenir un nombre : l'an passé, aux États-Unis, on a produit 599 séries, alors qu'on en produit habituellement environ 350 par an. C'est un record!

Faut-il en faire moins avec davantage de sous? M. Lemay indique que cette préoccupation au sujet de la cadence de travail fait partie des points soulevés même avant la pandémie, en 2019, lors des plus récentes négociations syndicales avec les producteurs.

De moins en moins, on leur laisse le temps de faire leur création et/ou d’intervenir auprès des comédiens et des comédiennes pour s’assurer que le résultat soit le meilleur possible à l’écran , soutient M. Lemay en parlant des techniciens.

« Le financement est dilué à travers les nouvelles plateformes, la télé traditionnelle ou encore le cinéma, [ce qui] amène une pression énorme sur la cadence de production. Et cela, nos techniciens nous le disent au quotidien. » — Une citation de Christian Lemay, président de l'AQTIS 514 IATSE

Toujours au dire du président de cette organisation syndicale, l'argent des diffuseurs ne va pas vers la production indépendante.

Des données rendues publiques par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) semblent lui donner raison : en 2020-2021, la valeur de la production audiovisuelle d'ici a diminué de 6 % pour s'établir à 2,2 milliards de dollars canadiens.

Cependant, le portrait est un peu plus complexe qu'il n'y paraît : pendant la même période, la production télévisuelle indépendante a atteint son plus haut niveau des dix dernières années, soit 815 millions, en hausse de 23 % par rapport à 2019-2020 , lit-on dans la note d'information publiée en juillet de l'année dernière.

Cette hausse, mentionne l' ISQ , est attribuable à la production télévisuelle indépendante en français (de fiction, de variétés et de magazines), qui a augmenté de 29 % par rapport à 2019-2020.

De son côté, la production étrangère a encaissé un recul notable.

Ainsi, M. Lemay ne semble pas prêt à qualifier l'industrie audiovisuelle de Moloch des temps modernes qui dévore elle aussi les travailleurs, comme le faisait Metropolis dans le film du même nom.

Cependant, s'il ne veut pas se prononcer sur la possibilité d'une éventuelle grève, il tient à rappeler que l'audiovisuel est devenu un service essentiel durant la pandémie .

On a regardé énormément de télévision pendant le confinement. Ces [techniciens et techniciennes de l'industrie], aujourd’hui, est-ce qu’ils portent les conséquences de cela? Les mesures mises de l’avant par le gouvernement pour compenser les coûts supplémentaires de la pandémie n’ont pas été renouvelées. On va un peu revenir à l’avant-pandémie au niveau financier , déplore-t-il.

M. Lemay n'est d'ailleurs pas le seul à dénoncer la disparition de ces aides financières gouvernementales.

Louis-Philippe Drolet, directeur général et producteur exécutif chez Productions KOTV, affirme que la disparition de ce coup de pouce financier du gouvernement Legault se combine à plusieurs autres facteurs, notamment l'inflation ainsi que la concurrence salariale des productions étrangères – dont le budget est souvent plus élevé que ce qui se produit ici –, sans oublier la pénurie de main-d'œuvre.

On se retrouve finalement à financer en partie ce manque à gagner , affirme M. Drolet.

On a une baisse des revenus publicitaires du côté des diffuseurs; il y a aussi des baisses de parts de marché imputables à la multiplication des plateformes d’écoute , dit-il.

Le patron de KOTV demeure d'ailleurs optimiste quant à la suite des choses, d'autant plus qu'après le pire de la pandémie, une embellie des diffuseurs a largement garni le carnet de commandes des producteurs télévisuels.

Cependant, cette pression toujours plus accrue sur les studios québécois, où on est déjà habitué à en faire davantage avec moins, comporte elle aussi sa part de danger : pour M. Drolet, il s'agit même d'une question de survie culturelle.

Je pense – et je crois qu’une bonne partie de l’industrie pense comme moi – que lorsque notre télé est vivante, notre langue et notre culture le sont aussi. C’est sûr qu’on ne veut pas que faire de la production pour les streamers. On ne veut pas que les diffuseurs canadiens et québécois disparaissent non plus. Il faut essayer de voir comment on peut jouer dans ces écosystèmes , mentionne-t-il.

Avec une très grande sélection de contenus et plusieurs plateformes, le téléspectateurs sait-il encore où donner de la tête? Photo : iStock / cyano66

L'embarras du choix

Et les téléspectateurs, eux? Ils passent davantage de temps devant la télé, certes, ou plutôt devant l'écran, mais la multiplication des plateformes (et la dispersion des contenus) pousse potentiellement le public à limiter ses abonnements ou à faire preuve d'ingéniosité, au grand dam des entreprises.

Un coup de sonde sans valeur scientifique a effectivement permis de constater que certaines personnes écoutent toujours la télévision traditionnelle et utilisent aussi un enregistreur numérique quand elles ne s'abonnent pas à un diffuseur pendant une période limitée, le temps d'écouter des séries « en rafale ».

Quelques personnes ont aussi mentionné le piratage de contenus ou encore l'utilisation des codes d'identification de proches pour profiter d'une plateforme sans payer... Une méthode contre laquelle Netflix a d'ailleurs décidé de sévir.

Cette volatilité du marché n'échappe pas aux grands noms du secteur : dans son plus récent rapport annuel, Bell, propriétaire de Crave, une plateforme de diffusion en ligne, évoque une croissance de 3 % du nombre de ses abonnés mais dit aussi s'inquiéter du piratage et de la concurrence des autres services.

Disney+, une branche de l'empire américain du divertissement, a connu une très forte croissance de son nombre d'abonnés depuis le début de 2020, qui est passé de 26,5 à 164,2 millions d'abonnés à la fin de 2022, indique Statista, mais depuis, l'entreprise a perdu des plumes.

Netflix, enfin, a récemment révélé le premier recul de son nombre d'abonnés depuis sa transformation en une plateforme de diffusion en ligne, une nouvelle qui a temporairement inquiété les investisseurs et fait dégringoler le cours de l'action en bourse. Rien d'étonnant, alors, à ce que cette compagnie s'attaque au partage de mots de passe, offre maintenant un forfait avec publicités et fasse peu à peu disparaître son forfait de base sans pauses publicitaires.