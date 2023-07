La pluie ne gâchera pas le Festival du homard de Shediac

Dimanche soir, de fortes pluies ont forcé le report de la compétition de volley-ball qui devait avoir lieu à la plage Parlee. Un foam party et un BBQ familial au parc Pascal-Poirier ont subi le même sort.

Le président du Festival du homard de Shediac, Pascal Haché, ne cache pas que les aléas de dame Nature ont des répercussions sur l’équipe.

C’est beaucoup de stress pour la planification, évidemment, dit-il. Sur le plan budgétaire, il faut s’ajuster. Il y a beaucoup d’argent qui est investi dans notre programmation.

Malgré quelques activités annulées lundi, les grands spectacles auront lieu beau temps, mauvais temps. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Néanmoins, le comité organisateur est plus qu’optimiste : les touristes sont bel et bien au rendez-vous depuis samedi. La vente va vraiment bien, la participation aux événements va bien […] Les gens sont à la fête et sont présents , clame Pascal Haché.

« On est vraiment excité d'accueillir tout le monde les pinces ouvertes. » — Une citation de Pascal Haché, président du Festival du homard de Shediac

De plus, un 50/50 a été lancé cette année pour pallier les désagréments financiers occasionnés par les journées de mauvais temps.

Les activités intérieures ne sont pas annulées, et, heureusement, la tenue des grands spectacles à venir était déjà prévue sous le grand chapiteau. Il peut mouiller, il peut y avoir des vents, on va être bien, on va être au sec et la fête pourra continuer , assure-t-il.

La fête foraine, bien-aimée du public, arrive mercredi. Les manèges seront en marche jusqu’à dimanche.

Les entreprises locales attendent le soleil

La copropriétaire du commerce de crème glacée Ice Cream Delight, Patricia Bourque-Chevarie, a bien hâte de voir les rayons du soleil.

La pluie, ça nous affecte. Lorsque le soleil fait partie de la journée, tout le monde s’en vient pour une crème glacée , confirme-t-elle.

Son commerce a tout de même profité de l'achalandage des derniers jours à Shediac. On a eu une très belle fin de semaine, malgré la température , dit-elle.

Patricia Bourque-Chevarie, copropriétaire de l’entreprise Ice Cream Delight, le 3 juillet 2023 Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

De son côté, l’entreprise touristique Viva Shediac, qui offre des expériences touristiques et communautaires, mise sur les visites guidées intérieures, comme les tournées foodies , jusqu’au retour du soleil.

C’est sûr que ce n’est pas l’idéal pour des activités dehors, mais on est chanceux parce qu’à Shediac il y a quand même une belle offre de produits, dit le cofondateur François Poirier. Les visiteurs qui sont ici se disent la même chose. Il faut rester positif et il y a des activités à faire dans la région.

François Poirier, cofondateur de l'entreprise touristique Viva Shediac, le 3 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Un festival important pour la région

Le homard occupe un rôle important dans l’économie de Shediac. Ce festival, qui le met à l’honneur, est aussi l’un des plus importants de la province. En moyenne, l’événement attire plus de 35 000 festivaliers.

C’est vraiment ce qui lance la saison touristique à Shediac, dit François Poirier. Il y a du buzz qui se crée au centre-ville.

C’est nos plus grosses journées , poursuit Patricia Bourque-Chevarie, en parlant de sa crèmerie.

Une activité du festival, en 2022 Photo : Gracieuseté : Festival du homard de Shediac

Dans les prochains jours, les groupes 1755, Signal Hill et Beauxmont monteront sur scène pour offrir des prestations musicales.

On a mis beaucoup d’efforts dans la programmation musicale. On offre beaucoup de spectacles gratuits à l’intérieur du site , dit Pascal Haché.

Optimistes devant une longue saison touristique

Si le lancement de la saison touristique à Shediac s’est fait sous la pluie, Patricia Bourque-Chevarie n’est pas inquiète : On s’attend à avoir un bon été. La saison touristique dure jusqu’à la fin de septembre , rappelle-t-elle.

La commerçante demeure aussi confiante en ce qui concerne ses ventes de crème glacée à court terme : Avec les gens qui viennent pour le festival puis le soleil, on devrait avoir une bonne semaine.

Avec les informations d’Isabelle Arseneau