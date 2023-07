Cartes postales du cosmos

Saturne, sombre et magnifique

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La planète Saturne et trois de ses lunes : Dioné (en haut à gauche), Encelade (au milieu à gauche) et Téthys (plus au bas à gauche). Photo : NASA/ESA/ASC/SETI/University of Idaho/Cornell University/University of Leicester

Le 25 juin dernier, le télescope James Webb a renvoyé sa première observation dans l’infrarouge de Saturne, la sixième planète à partir du Soleil. Sur cette image captée à l’aide de l’imageur NIRCam du télescope, Saturne elle-même apparaît extrêmement sombre dans cette longueur d’onde, car le méthane présent dans son atmosphère absorbe la quasi-totalité de la lumière solaire.

Toutefois, ses anneaux glacés restent relativement brillants, ce qui explique l'aspect inhabituel de Saturne sur l'image , note la NASA.

Il est également possible d’y voir certains détails du système d'anneaux de la planète, ainsi que trois de ses lunes – Dioné, Encelade et Téthys.

Les anneaux de Saturne sont constitués de morceaux de roche et de glace dont la taille va de celle d'un grain de sable à celle de certaines montagnes terrestres.

Le sourire d’un félin céleste

La nébuleuse Sh2-284 telle que captée par les instruments du Très Grand Télescope de l'Observatoire de Paranal de l'ESO. Photo : ESO/VPHAS

Le Très Grand Télescope de l'Observatoire européen austral installé au Chili a capté cette image de la nébuleuse du chat souriant . Ce nuage orange et rouge fait partie de la nébuleuse Sh2-284, qui regorge de jeunes étoiles, car le gaz et la poussière qui s'y trouvent s'agglutinent pour former de nouveaux soleils. Cette véritable pouponnière d’étoiles mesure environ 150 années-lumière et est située à quelque 15 000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Licorne.

Si vous observez le nuage dans son ensemble, il est possible d’y distinguer le visage d'un chat souriant. Au centre de la partie la plus brillante de la nébuleuse, juste sous le nez du chat, se trouve un amas de jeunes étoiles qui produit des vents puissants qui repoussent le gaz et la poussière de la nébuleuse.

En observant les bords de la nébuleuse, il est possible de voir que des piliers se sont formés dans le nuage, pointant vers l'amas central d'étoiles. Ces piliers sont délimités par des lignes en pointillés. Photo : ESO/VPHAS+

Lorsque ces vents rencontrent des poches de matière plus denses, celles-ci offrent plus de résistance, si bien que les zones qui les entourent s’érodent pour former plusieurs piliers le long de ses bords qui pointent vers le centre de la nébuleuse (comme celui qui se trouve à droite de l'image). Ces piliers qui semblent petits sur l'image mesurent en fait plusieurs années-lumière de large et contiennent de grandes quantités de gaz et de poussière à partir desquels se forment les nouvelles étoiles.

La galaxie ESO 174-1 dans l’œil d’Hubble

La galaxie ESO 174-1 Photo : NASA/ESA/Hubble

Hubble continue de nous envoyer des images de l’Univers, malgré l'arrivée du télescope James Webb. Cette image montre la très irrégulière galaxie ESO 174-1, composée d'un nuage brillant d'étoiles et d'une légère ondulation de gaz et de poussières sombres. L'image a été réalisée à partir d'expositions différentes prises dans différentes longueurs d'onde : la lumière visible et dans le proche infrarouge.

Cette galaxie se trouve dans notre voisinage galactique, à environ 11 millions d'années-lumière de la Terre.

Uranus en bonus

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La planète Uranus et ses anneaux Photo : NASA/ESA/ASE

La NASA a publié une image d’Uranus plus tôt ce printemps. Comme celle de Saturne, elle a été captée par l'imageur NIRCam de James Webb.

Il est possible d’y observer précisément 11 des 13 anneaux de la planète. Si neuf de ces anneaux sont connus depuis 1977, deux d’entre eux, beaucoup plus fins, n’avaient été observés que lors d’un survol de Voyager 2 en 1986.

Les autres anneaux extérieurs ont été découverts au milieu des années 2000 grâce au télescope Hubble. James Webb pourrait bien les révéler dans un détail inégalé dans les prochaines années.

Il est aussi possible de voir, sur le côté droit, une zone plus claire qui englobe tout le pôle Nord. Cette calotte polaire est unique à Uranus, puisqu’elle semble apparaître lorsque le pôle est directement exposé au Soleil. Sur les côtés de la calotte se trouvent deux nuages typiques d'Uranus qui sont probablement liés à l'activité de tempêtes.