Alef Aeronautics, un constructeur automobile californien, vient d’obtenir les autorisations pour effectuer des essais sur la route et dans les airs de sa voiture électrique volante, la Model A.

C’est la première fois qu’une entreprise obtient la certification de navigabilité spéciale de la part de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) aux États-Unis pour un engin du genre, selon un communiqué de la jeune entreprise Alef Aeronautics.

« C'est un petit pas pour les avions, un pas de géant pour les voitures. » — Une citation de Jim Dukhovny, PDG d'Alef Aeronautics

[Cette certification] nous permet de nous rapprocher d'un moyen de transport écologique et plus rapide, permettant aux particuliers et aux entreprises d'économiser des heures chaque semaine , a ajouté le PDG.

Une voiture inspirée du drone

La voiture Model A, qui compte quatre hélices de chaque côté, est capable de décoller verticalement et horizontalement. En vol, l'engin balance sur le côté pour adopter une position debout, un peu comme un drone.

Elle peut transporter jusqu’à deux personnes et rouler sur une route régulière, en s'intégrant dans les infrastructures urbaines existantes (routes, stationnement). Son autonomie est de 200 milles (322 km) sur route et 110 milles (177 km) en vol.

En entrevue à la chaîne CNBC en décembre, le PDG d’Alef Aeronautics avait précisé que la voiture était principalement destinée à rester sur les routes, et ne ferait des sauts dans les airs que sur de courtes distances pour éviter des obstacles spécifiques.

La certification de la FAA limite pour le moment les lieux de vols pour la voiture, l’organisation étant en train de ficeler activement ses politiques en lien avec les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, selon le communiqué d’Alef.

Alef Aeronautics a aussi lancé les précommandes pour son bolide, offert à partir de 300 000 $ US (environ 400 000 $ US). Le véhicule pourrait être mis en service dès 2025, selon ce qu’a détaillé le PDG de l'entreprise à CNBC.