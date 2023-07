Yanni O., un homme d'origine française de 22 ans, était jugé pour trois affaires distinctes survenues entre 2020 et l'été 2022, au Canada et en France.

Les peines dans ces trois affaires ont été regroupées en une seule, à la demande du procureur.

Pour faire lever les mesures de bannissement dont il faisait l'objet sur le jeu de tir Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Yanni O. s'en était pris à l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, notamment au moyen d'un canular téléphonique qui avait provoqué l'intervention de la police antiterroriste dans les locaux de l'entreprise à Montréal.

Le jeune homme avait aussi admis, lors d'une audience le 12 juin, s'être joint au piratage informatique qui a entraîné le blocage du service Ma classe à la maison mis en place par le Centre national d'enseignement à distance, en France, pendant la pandémie de COVID-19.

Enfin, il avait menacé et attaqué la société Fuse III, administratrice de serveurs du jeu Minecraft.

Opération policière d'envergure

Les employés qui se trouvaient au 5505, boulevard Saint-Laurent, à Montréal, comme les résidents du quartier Mile End, se souviendront longtemps de la vaste opération policière survenue le vendredi 13 novembre 2020.

Des dizaines de policiers et des membres du groupe tactique d'intervention (GTI), soutenus par le camion blindé du SPVM , le groupe de déminage et des équipes de maîtres-chiens, avaient rapidement encerclé les studios d'Ubisoft avant de procéder à l'évacuation méticuleuse des personnes qui s'y trouvaient.

L'intervention avait permis aux autorités de confirmer qu'il s'agissait d'un canular et non d'une menace réelle pour les employés.

Après la prison, un sursis de deux ans

La peine prononcée lundi est assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, durant lequel Yanni O. aura obligation d'indemniser les victimes, de se soigner et de travailler ou suivre une formation , a ajouté le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans ce dossier, mon client a été relaxé [reconnu non coupable, NDLR] pour les accusations de tentative d'extorsion, escroquerie et les menaces contre les militaires , a indiqué son avocat, Me Armando Frignati.

Celui-ci a salué une peine intelligente et le fait que le tribunal a pris en compte l'altération franche du discernement de son client, mise en évidence par les rapports de psychiatres.

Contactée, l'entreprise Ubisoft n'était pas en mesure de commenter l'affaire dans l'immédiat.

Avec les informations de l'Agence France-Presse