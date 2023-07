Selon l'organisateur de l'événement, Gary Grady, l'objectif était de réunir 400 personnes déguisées en dinosaures gonflables dans le but de battre le record mondial. Cependant, 1163 dinosaures gonflables ont pris part à ce rassemblement.

On était en train de faire des recherches sur Internet en novembre et on a vu une vidéo de dinosaures dansant dans les rues et on s’est dit qu’on devait essayer de battre ce record , explique Gary Grady.

Ce dernier, qui est également le propriétaire de la taverne Big Mur's, à Dundurn, a promis un burger gratuit à tous les participants.

Environ 1163 personnes vêtues de costumes gonflables de dinosaures ont pris part à cet événement à Dundurn, en Saskatchewan. Photo : Facebook - Big Mur's Tavern

De plus, de nombreuses activités ont eu lieu durant l'événement, comme des spectacles de groupes de danse et des compétitions pour divertir les participants, affirme M. Grady. Tout le monde s'est bien amusé, on est donc très heureux.

On a demandé à chaque participant de nous donner leur adresse courriel et on leur a donné un papier sur lequel figurait un numéro. On a tout enregistré, ce qui nous a permis de soumettre les preuves pour le Livre Guinness des records , précise-t-il.

Des photos, des vidéos, ainsi que des documents contenant des enregistrements ont été soumis aux responsables du Livre Guinness des records afin qu'ils puissent examiner le tout et officiellement valider le record.

Ils nous remettront un certificat de record que nous copierons et enverrons à toutes les personnes inscrites , indique l’organisateur. Une entreprise spécialisée en cinématographie de Regina a enregistré des segments d'événements qu’ils vont partager avec le public après avoir fait un montage.

Avec les informations de Stefani Langenegger