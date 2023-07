Dans un rapport, la directrice des Services en français, Nicole Young, recommande à la Ville de Winnipeg de « moderniser et élargir » les services en français afin de répondre aux besoins des francophones, en particulier pour les plus vulnérables lorsqu’il s’agit d’accéder aux services d’urgence.

Le rapport, qui a été commandé par la Ville de Winnipeg, dresse une liste de recommandations.

Les principales sont l'élargissement des services en français à tous les quartiers de la ville ainsi que la création d'un comité consultatif pour améliorer la collaboration entre les organismes francophones.

L'objectif est de répondre aux exigences de la partie 9 de la Loi sur Charte de la Ville de Winnipeg qui encadre les services en français.

Dans le cadre des commentaires de la communauté, on s’inquiète de l’absence de prestation de services en français sur une base constante, où les répercussions se font sentir sur les résidents francophones les plus vulnérables , peut-on lire dans le rapport.

« La division des services en langue française continue de recevoir un nombre croissant de plaintes concernant l'impossibilité de fournir un service cohérent en français dans l'ensemble de notre organisation. » — Une citation de Rapport de la Ville de Winnipeg

Il y a des francophones dans tous les coins de Winnipeg. Nous devons trouver des moyens équitables de les servir , constate le rapport.

Deux mois de discussions

Pour mettre sur pied ce document, la Ville indique avoir consulté la Société de la francophonie manitobaine (SFM), la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et des groupes qui représentent certains des résidents les plus vulnérables, de février à mars 2023.

Les intervenants ont indiqué qu'il était important d'améliorer le dialogue et que la Ville réaffirme à la communauté et à ses employés son engagement à l'égard du bilinguisme et qu'elle élabore un plan avec la consultation de la communauté pour faire progresser sa priorité en matière de bilinguisme , peut-on lire.

Le rapport note aussi des lacunes dans l’offre de services en français qui creusent les inégalités. L’immigration francophone ne peut pas s’intégrer aussi rapidement ou correctement lorsque les logements abordables se trouvent souvent en dehors du quartier de Riel. Cette population continue à devenir plus vulnérable et à faire face à des besoins sociaux et de sécurité accrue.

En conclusion des discussions, la SFM a indiqué qu'elle veut que la francophonie fasse rayonner la Ville sur le plan économique, social et culturel à travers des actions qui aillent au-delà d’une simple case à cocher .

170 jours après l’adoption d'une motion

Ce rapport a été commandé par le comité exécutif de Winnipeg il y a 170 jours.

En janvier dernier, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, a proposé une motion pour améliorer les services en français à Winnipeg. Les élus ne l'avaient pas adoptée, mais ils avaient tout de même demandé, à l'unanimité, un rapport de recommandations pour évaluer les besoins des services bilingues. Il devait être remis en 120 jours.

Rectification : une version précédente de cet article indiquait que les élus avaient adopté la motion.