Les appels judiciaires, un long processus

Les avocats de Robert Steven Wright, dont c’est le 44e anniversaire aujourd’hui, affirment que leur client n’a pas eu droit à un procès équitable.

Or, l’appel d’une décision de la cour n’est pas chose commune dans le Nord-Est de l’Ontario, et ceux qui ont lieu ont tendance à être longs.

Cela peut prendre des années et si l’appel est un succès, ça veut habituellement dire qu’il y a la tenue d’un nouveau procès.

À Sudbury, l'ex-entraîneur d’athlétisme David Case a été condamné en 2021 à cinq ans de prison pour deux agressions sexuelles. Son ex-protégée Celine Loyer a reçu une peine de 16 mois pour sa participation à l’une de ces agressions.

Tous deux ont fait appel de la décision et attendent toujours de passer devant un juge.

Celine Loyer et David Case attendent depuis plus de deux ans d'être entendus par la Cour d'appel de l'Ontario.

Une pharmacienne de Toronto qui a fait appel de sa peine de 13 ans pour trafic de fentanyl dans le Grand Sudbury vient d’avoir sa réponse, quatre ans plus tard.

Dans ce cas, le juge a rejeté l'appel concernant le verdict, mais l'a accordé pour la peine.

Eric Granger est avocat de la défense.

Il a défendu plusieurs causes devant la Cour d’appel, et selon lui, un appel est fait principalement sur papier plutôt qu’en cour, ce qui veut dire qu’il y a des mois de travail de transcription de tout ce qui a eu lieu pendant le procès.

« Ça peut prendre plus d'un an juste pour avoir les transcriptions, et ce n’est pas en raison de la pandémie, c’est juste comme ça que ça a toujours été. »