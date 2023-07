Congédiements à l’ARC : on ne peut défendre l’indéfendable, dit le syndicat

À la suite de vérifications internes, l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'est aperçue que quelques centaines d'employés ont reçu des prestations d'urgence mises en place pour aider les citoyens lors de la pandémie de COVID-19.

L'employeur a congédié une vingtaine d'entre eux et ce nombre devrait croître dans les prochaines semaines.

En entrevue, Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt, s’est dit déçu de constater qu’environ 600 personnes aient abusé de la situation. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais , a-t-il commenté.

Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En tant que syndicat, on doit représenter les employés, les membres qui paient les cotisations , a-t-il fait valoir. On a un devoir légal de les représenter, on fait tout ce qu'on peut.

M. Brière a cependant précisé que le syndicat peut refuser de représenter un membre, notamment lorsqu'il s'adonne à un acte illégal.

« On ne peut pas défendre l'indéfendable malheureusement. » — Une citation de Marc Brière, président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt

La conséquence est assez claire dans ce cas-ci , a ajouté M. Brière. S'il y a un bris du lien de confiance, l'employeur, souvent, va congédier les employés.

Des erreurs de bonne foi

Il faudra étudier le tout au cas par cas, a fait valoir le président national du syndicat. Dans les grandes villes et dans l’Ouest canadien, les employés de l' ARC ont parfois un deuxième emploi, puisque leur salaire n’est pas suffisamment élevé pour subvenir à leurs besoins, précise-t-il.

Ainsi, certains d'entre eux auraient été admissibles au programme de prestations d'urgence. Les cas des employés à temps partiel, des employés contractuels et des étudiants embauchés à l' ARC comportent aussi des particularités, souligne Marc Brière, du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt.

Ce dernier a aussi indiqué que des erreurs de bonne foi avaient été commises et que certains employés concernés ont remboursé les sommes, une fois qu’ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas admissibles au programme.

Comme le reste de la population, c'est un problème au niveau de la compréhension du programme , a insisté M. Brière.

Un problème éthique

Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, Gilles LeVasseur, a expliqué qu'on avait affaire à un problème éthique dans cette situation. [L'ARC] ne peut pas pénaliser le citoyen et les entreprises si le personnel fait le contraire [de ce qui est attendu] , a-t-il illustré.

« On impose des sanctions à des gens qui devraient imposer des pénalités à ceux qui sont tenus de respecter la loi. » — Une citation de Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa

Le syndicat doit s'attendre à des négociations particulières, comme il devra défendre un groupe de personnes qui comprend à la fois ceux qui ont réparé leur erreur et ceux qui ont commis une faute grave, selon le professeur.

Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La gradation des sanctions constituera un élément important du litige, selon ce dernier. Plusieurs scénarios sont envisageables, selon la gravité de la faute, a ajouté M. LeVasseur. Les avertissements verbaux puis écrits, les suspensions de quelques jours, l'obligation de rembourser certaines sommes puis le congédiement n'en sont que quelques exemples.

Avec les informations de Frédéric Pepin