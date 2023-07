Neil Young lancera finalement Chrome Dreams, un album mis sur la glace en 1977

L’album devait initialement sortir en 1977, mais Neil Young a finalement changé d’avis, lui qui ne manquait pas de matériel à l’époque, notamment avec l’album American Stars ‘N Bars avec Crazy Horse, paru la même année.

Bien que jamais endisqué, l’enregistrement mythique a déjà beaucoup circulé dans des versions piratées. Le chanteur et guitariste a même fait allusion à Chrome Dreams 30 ans après son enregistrement avec sa suite , Chrome Dreams II, lancée en 2007.

L’album comprend plusieurs chansons qui se sont finalement retrouvées sur d’autres opus de l’artiste comme Homegrown, Will to Love ou le classique Like a Hurricane, que l’on retrouve sur American Stars 'N Bars.

Il comprend aussi des titres connus, mais dans des versions inédites, comme Powderfinger, Pocahontas, Hold Back the Tears ou Sedan Delivery, première chanson dévoilée par l’artiste vendredi, avec un tempo plus lent que sur Rust Never Sleeps (1979) et avec des paroles différentes.

Neil Young a amorcé ce week-end sa première tournée en quatre ans, sur la côte ouest des États-Unis. Chrome Dreams est en prévente sur le site de l’artiste  (Nouvelle fenêtre) .