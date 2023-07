Les pêcheurs de homard de la Péninsule rangent leurs casiers après une saison difficile

Pêches et Océans n'a pas accepté de prolonger la saison de quatre jours, jusqu'au 8 juillet, en raison des nombreux jours de mauvais temps.

Comme la plupart des pêcheurs de homard de la région, ceux d'Inkerman voient leur saison de pêche prendre fin ce mardi. Photo : Radio-Canada / René Landry

Au quai d'Inkerman, le capitaine Michaël Noël a déjà rangé la moitié de ses 300 casiers.

Il résume sa saison en quelques mots : C'était pas mal rough, pas mal spécial , lance-t-il.

Une consolation tout de même importante : les prix ont atteint 7,50 $ et parfois même 8 $ la livre.

Le capitaine Michaël Noël pose fièrement sur son nouveau bateau, au quai d'Inkerman. Il avait à ce moment-là déjà récolté la moitié de ses 300 casiers. Photo : Radio-Canada / René Landry

J'ai pris à peu près 20 000 lb de homard de moins que l'année passée, explique-t-il. Il ventait tous les jours. En tout, j'ai perdu 18 jours de pêche. On aurait bien aimé avoir quatre jours de pêche de plus, mais c'est comme ça.

Son bateau déjà sur la terre ferme

Au large de Caraquet, la pêche a pris fin le 30 juin. Le capitaine Donald Haché est déjà passé à autre chose.

Le bateau est chez nous dans le clos, lance-t-il. Tout est fini. Le 30 juin, le bateau a suivi les trappes. D'habitude, on pêchait le maquereau, mais c'est barré. On n'a plus rien à faire.

Les pêcheurs de homard de la région de Caraquet ont déjà sorti leurs casiers de l'eau. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il n'est pas tellement déçu que la saison ne soit pas prolongée. Bien, il y en a qui voulaient avoir quatre autres jours de pêche, d'autres non.

Un bel avenir

Les pêcheurs ont aussi dû s'habituer à respecter la nouvelle règle de laisser à l'eau les homards de moins de 81 millimètres.

Michaël Noël, à Inkerman, pense que les pêcheurs ne vont pas tellement tarder à récolter ce qu'ils ont semé.

Tous les homards plus petits qu'on a jetés à l'eau, ils vont grossir, dit-il. Ce même homard-là qui ne pesait pas une livre, dans les prochaines années il va peser une livre et demie, peut-être même deux livres. Il y a un bel avenir.

Le capitaine Donald Haché, à Caraquet, a qualifié la dernière saison de «correcte», sans plus. Photo : Radio-Canada / René Landry

Donald Haché, lui, résume la saison en un mot. Correcte. Ouais, ouais, correcte. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été bon, c'était correct.

Lorenzo Doiron était le pêcheur le plus souriant sur le quai de Caraquet. Pour une dernière fois, il est reparti chez lui avec ses bottes de caoutchouc puisqu'il prend sa retraite.

L'heure de la retraite a sonné pour le capitaine Lorenzo Doiron. Photo : Radio-Canada

Ses collègues l'ont taquiné en le comparant à l'artiste montréalaise Dominique Michel, qui a plusieurs fois annoncé sa retraite avant de revenir sur scène.

Les pêcheurs s'attendent donc à revoir Lorenzo Doiron l'année prochaine... et à connaître une meilleure saison.