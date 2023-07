La production de pétrole au large de l'île connaîtra un déclin dès le début de la prochaine décennie, selon un rapport  (Nouvelle fenêtre) de la Régie de l'énergie du Canada, qui détaille l’incidence de la trajectoire vers la carboneutralité sur l’offre et la demande du pétrole canadien.

Dans les trois scénarios étudiés par la régie, même celui où la carboneutralité n’est pas atteinte au Canada, la production de pétrole aura presque disparu à Terre-Neuve d’ici 2050.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans son rapport, la régie envisage trois scénarios :

la planète atteint la carboneutralité d’ici 2050;

le Canada atteint la carboneutralité, mais le reste du monde progresse plus lentement;

les mesures actuelles restent en vigueur, mais ne sont pas renforcées.

Si la planète devient carboneutre, la quantité de pétrole produit à Terre-Neuve devrait baisser de 99 % d’ici 2050, selon les prévisions. Même si le Canada n’adopte aucune nouvelle mesure en matière de réduction de GES durant cette période, la production devrait encore chuter d’environ 80 %.

Déclin imminent du secteur sans Bay du Nord

Dans les trois scénarios étudiés, le projet Bay du Nord va de l'avant et la production commence vers la fin des années 2020. En mai dernier, la pétrolière Equinor a toutefois décidé de reporter le projet pendant une période pouvant atteindre trois ans. Bay du Nord est le seul nouveau projet envisagé par la régie, même si l’exploration se poursuit chez quelques entreprises, dont ExxonMobil et BP.

Sans Bay du Nord, le sommet de la production à Terre-Neuve sera atteint autour de 2025, peut-être un peu plus tôt , affirme Jean-Denis Charlebois, économiste en chef de la régie.

La régie ne rend publiques que des projections sur la production globale prévue à Terre-Neuve. Elle refuse de nous transmettre des données désagrégées sur la production prévue sur chaque plateforme pétrolière. Si Bay du Nord entame sa production, il y aura cinq projets fonctionnels au large de la province.

Le projet pétrolier Bay du Nord a été reporté, en mai dernier, en raison de pressions inflationnistes. Photo : Equinor

La majorité des plateformes pétrolières existantes sont en activités depuis des décennies et les réserves s’épuisent progressivement.

De plus, la production en haute mer, à des centaines de kilomètres de la côte, coûte plus cher, comparativement aux sables bitumineux. Selon les prévisions de la régie, la production pétrolière dans les provinces de l'Ouest est loin d'être épargnée de la transition verte, mais elle ne diminuera pas au même rythme qu'à Terre-Neuve.

De façon générale, la tendance lourde dans un contexte de carboneutralité est que les prix du pétrole et du gaz naturel au niveau mondial seront beaucoup plus faibles qu'ils ne le sont en ce moment. Et ça, ça veut dire que seulement les producteurs les plus efficaces d'un point de vue la gestion de coût de la production, incluant le coût des technologies de décarbonisation, seront capables de de continuer à produire, explique Jean-Denis Charlebois.

L'économiste basé à Montréal rappelle que la régie ne calcule pas la probabilité que les cibles en matière de carboneutralité du gouvernement du Canada soient atteintes.

On n'a pas une boule de cristal infaillible et on peut toujours se faire surprendre par les différentes technologies ou les marchés énergétiques , affirme-t-il.

Pourtant, plusieurs organismes, et même certaines pétrolières  (Nouvelle fenêtre) , prévoient que la demande et la production du pétrole pourraient chuter dès la prochaine décennie.

Cette année, les redevances pétrolières représentent 12 % des revenus du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.