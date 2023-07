Une fois de plus, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal constate une hausse des abandons d’animaux de compagnie durant la semaine du 1er juillet, en marge des nombreux déménagements dans la métropole.

Rien que cette semaine, plus de 200 animaux de compagnie abandonnés ont trouvé refuge à la succursale de la rue Jean-Talon.

En temps normal, l’organisme recueille une centaine d’animaux par semaine, indique la directrice générale adjointe de la SPCA Montréal, Laurence Massé, à l'émission Tout un matin. C’est sans compter l’augmentation des animaux errants qui peuvent très souvent être perçus comme des abandons déguisés , souligne Mme Massé.

Les motifs de ces abandons varient d’une personne à l’autre, mais la raison principale demeure le déménagement. Les gens ont de la difficulté à trouver des logements abordables qui acceptent les animaux , estime la directrice adjointe.

Pour cette raison, la semaine des déménagements est particulièrement problématique, mais l’organisme craint que la hausse des abandons s’inscrive dans une tendance annuelle. La succursale de Montréal enregistre une augmentation de 21 % des abandons depuis le début de l'année par rapport à 2022.

D'autres motifs d'abandon

Selon Mme Massé, des raisons économiques peuvent aussi contraindre quelqu’un à se séparer de son animal. Les coûts reliés aux soins vétérinaires peuvent mener à un abandon, donne en exemple Mme Massé.

C’est pourquoi il est essentiel de se renseigner avant d’adopter, insiste Mme Massé. En moyenne, il en coûte 2500 $ par an pour nourrir et soigner un chat, et ce montant grimpe à 2700 $ pour un chien, sans compter les impondérables.

Ce sont les chats qui se retrouvent le plus souvent au refuge, mais la directrice adjointe remarque une hausse des abandons de chiens de pandémie , un effet corollaire du retour graduel au travail après les restrictions sanitaires, explique Mme Massé.

Depuis la fin des mesures sanitaires, le retour au travail en personne peut exposer l'animal à des absences prolongées. Photo : getty images/istockphoto / LSOphoto

Certains de ces animaux tolèrent mal les absences prolongées de leur maître, qui leur font subir des soucis comportementaux ou encore de l’anxiété de séparation.

Pourtant, il existe des solutions, comme de la médication ou des séances de dressage, à condition d’être prêt à débourser pour de telles consultations, reconnaît Mme Massé.

Mieux vaut se séparer à la SPCA

Des raisons menant à un abandon, l'équipe de la SPCA en a entendu de toutes sortes. Mme Massé rappelle toutefois qu’il vaut mieux apporter son animal dans une succursale, où il sera accueilli par des professionnels, que de l’abandonner tout bonnement sur le bord du chemin.

De plus, cette pratique permet d’obtenir de précieuses données sur le comportement et la santé de l’animal, afin de lui trouver une nouvelle famille, ajoute-t-elle.

« On ne refuse pas d’animaux, mais on a une capacité maximale physique. Notre refuge sur la rue Jean-Talon a une capacité maximale, en ce moment, il est rempli, on a même des animaux dans les bureaux. » — Une citation de Laurence Massé, directrice générale adjointe SPCA Montréal

La SPCA de la rue Jean-Talon s'était préparée à la période des déménagements en gardant des cages disponibles. En plus de cet achalandage inhabituel, la succursale héberge en ce moment 20 chats provenant de régions sinistrées par les feux de forêt.

En attendant que les animaux soient adoptés, la SPCA de Montréal peut compter sur l’aide de 1300 familles d'accueil.