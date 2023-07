Un Sherbrookois arrêté deux fois dans la même nuit pour avoir fait des menaces de mort

Des policiers de Sherbrooke ont dû intervenir à deux reprises dans la nuit de dimanche à lundi auprès d'un individu, et ce, pour la même raison. Ils ont d'abord été appelés vers 1 h pour des problèmes sur la rue Galt Ouest et à leur arrivée, le suspect criait devant un appartement.

Sa présumée victime a alors affirmé avoir été subit des voies de faits et reçu des menaces de morts.

Le suspect a été arrêté, puis libéré sous promesse de comparaître et de ne pas retourner où il avait été arrêté.

Or, vers 4 h 30, les policiers sont retournés sur place. Les mêmes policiers sont retournés et ont arrêté le suspect. Il a été gardé détenu. Il comparaîtra pour répondre à des accusations d'avoir proféré des menaces, de possession de drogue et de ne pas avoir respecté les conditions de remise en liberté , indique le relationniste du Service de police de Sherbrooke, Benoit Pellerin.

Selon ce dernier, les deux individus se connaissaient. On n'a pas la raison qui a mené aux voies de fait. Il n'y a jamais de bonnes raisons pour faire des voies de fait, rappelle-t-il.

Le suspect, un homme de 38 ans, est connu des policiers.