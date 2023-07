La Saskatchewan n’a pas assez enquêté sur les écoles indépendantes, selon l’Ombudsman

Le rapport fait suite à des plaintes pour abus déposées par d'anciens élèves de la Legacy Christian Academy de Saskatoon. L’ancienne élève de cette école privée chrétienne, Stefanie Hutchinson, se dit stupéfaite de cette situation.

Je suis horrifiée et bouleversée. En tant que contribuable, je serais livide. En tant que parent, je m'inquiéterais pour mes enfants dans ces écoles , déclare Stefanie Hutchinson.

Mme Hutchinson fait partie des dizaines d'anciens élèves de cette école qui affirment avoir été maltraités par les responsables de l'établissement.

Ils ont porté plainte auprès de la police et réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts à travers une action collective lancée au début du mois d'août 2022.

Stefanie Hutchinson s'est dite dégoûtée que le gouvernement continue à financer ces écoles tout en fermant les yeux sur les abus allégués.

L’ancienne élève de la Legacy Christian Academy de Saskatoon, Stefanie Hutchinson, se dit écœurée que le gouvernement continue à financer ces écoles. Photo : (Gracieuseté : Stefanie Hutchinson)

Selon l'ombudsman Sharon Pratchler, le ministère de l'Éducation a admis qu'il manquait de lignes directrices en matière de rapports et d'enquêtes pour traiter les plaintes relatives aux écoles indépendantes enregistrées .

Elle précise que toute plainte qui concerne des personnes, leur dignité ou leur sécurité est toujours en tête de liste des situations qui nécessitent une attention particulière.

Le porte-parole de l'opposition en matière d'éducation, Matt Love, partage le même avis. Ils ont abandonné ces élèves et leurs familles en fermant sciemment les yeux sur ces écoles indépendantes. Le fait est que, depuis le premier jour, ces écoles indépendantes ne sont pas soumises à l'obligation de rendre des comptes au public ni à la surveillance du gouvernement , déplore Matt Love.

De son côté, le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan, note des changements dans la gestion de ces écoles indépendantes.

Les changements que nous avons apportés, l'automne dernier et ce printemps, reflètent le fait que nous sommes d'accord sur la nécessité de mettre en place de meilleurs processus , affirme M. Duncan.

Il fat référence à des modifications apportées à deux textes législatifs. Dorénavant, ces écoles sont tenues de disposer d'une politique de présence, d'une politique relative aux plaintes et griefs des parents , d'une politique encadrant les activités parascolaires et d'un manuel de politique administrative entre autres.

Selon l’ombudsman de la Saskatchewan, Sharon Pratchler, le ministère de l'Éducation a admis qu'il "manquait de lignes directrices en matière de rapports et d'enquêtes pour traiter les plaintes relatives aux écoles indépendantes enregistrées". Photo : Radio-Canada / Jason Warick

À partir de l'année scolaire 2024-25, les écoles indépendantes doivent être enregistrées en tant qu'organisation à but non lucratif distincte de toute organisation mère , telle qu'une église.

Selon ces directives, le directeur d'une école indépendante ne pourra pas être membre du conseil d'administration de l'école.

Les écoles doivent également s'assurer que les enseignants sont titulaires d'un permis et que les listes de personnel figurant sur le site internet de l'école correspondent au rôle pour lequel il est employé. Le ratio dans les écoles doit également être d'au moins un enseignant pour 40 élèves.

Dans son rapport, Mme Pratchler présente les exigences d'un système de plaintes adéquat, telles que son l'indépendance et la qualité des communications. Elle dit s'attendre à ce que ses recommandations soient suivies.

Dans un courriel, un représentant du ministère de l'Éducation affirme qu'il se réjouit de pouvoir travailler en collaboration avec l'Ombudsman de la Saskatchewan à la mise en œuvre et à l'amélioration des processus qui favorisent le bien-être de tous les élèves et garantissent leur droit à des écoles sûres et à une éducation de qualité .

Avec les informations de Jason Warick