Un dépistage plus efficace du VPH désormais offert à l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard offre désormais un dépistage plus efficace et précis du virus du papillome humain (VPH). Cet examen remplacera dans certains cas le traditionnel test Pap.

Ce nouveau type de dépistage permet de détecter le virus avant que celui-ci provoque des changements cellulaires significatifs – qui peuvent signifier la présence de cellule cancéreuse – plutôt que de rechercher des changements cellulaires déjà survenus, comme avec le test Pap.

« Nous savons que le test du VPH va nous aider à éliminer le cancer du col de l'utérus au Canada d'ici 2040. » — Une citation de Dre Krista Cassell, obstétricienne et gynécologue à Santé Île-du-Prince-Édouard

La Dre Krista Cassell, obstétricienne et gynécologue à Santé Île-du-Prince-Édouard, explique que le nouveau test de dépistage du VPH est relativement similaire au test Pap pour les patientes. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

La transition vers le nouveau test a eu lieu en mai dernier, après quelques retards causés par la pandémie de COVID-19.

Selon Krista Cassell, obstétricienne et gynécologue à Santé Île-du-Prince-Édouard, plus de 1000 tests ont été effectués jusqu’à présent dans la province.

La médecin explique que le nouveau type de dépistage est relativement similaire au test Pap pour les patientes : un échantillon est prélevé sur le col de l'utérus et analysé.

Le dépistage du VPH est un test plus sensible, ce qui signifie que, si le test est négatif, nous pouvons être sûrs que le résultat est vraiment négatif , explique la Dre Krista Cassell.

Ce test permettrait également de réduire le nombre d'examens inutiles, car les personnes dont le résultat est négatif ne devront à l'avenir se soumettre à un dépistage que tous les cinq ans au lieu de tous les trois ans, a-t-elle ajouté.

Le test de dépistage du VPH est relativement similaire au test Pap pour les patientes. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

L'occasion d'éliminer un cancer

Selon le Partenariat canadien contre le cancer, environ 400 personnes meurent chaque année du cancer du col de l'utérus au pays.

Nous avons la possibilité d'éliminer un cancer [avec ce test du VPH ], c'est vraiment passionnant , a déclaré Erika Nicholson, vice-présidente à la lutte contre le cancer et à l'innovation au sein du groupe, basée à Halifax.

En faisant le test pour le VPH et en se faisant vacciner, on peut rester en santé et éviter des décès liés au cancer , ajoute-t-elle.

L'autodiagnostic en route

La Dre Krista Cassell souligne que la province travaille également à la mise en place d'un système d'autoprélèvement pour les patientes.

Ainsi, les personnes n'auront plus besoin de se rendre chez un professionnel de la santé pour se faire dépister.

Nous allons augmenter les taux de dépistage dans la province grâce à ce test , a-t-elle déclaré.

La Dre Krista Cassell rappelle que toute personne âgée de 25 à 65 ans et ayant un col de l'utérus devrait subir un test de dépistage.