Grande-Vallée veut vendre son quai

Le maire Noël Richard qui précise que rien n’est encore signé.

Néanmoins, il croit que la Municipalité doit trouver une solution pour assurer l’avenir de cette infrastructure qui a besoin de travaux d’entretien importants. Si on ne fait pas d'entretien là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? , demande le maire.

Il craint que le ministre de l'Environnement intervienne et exige que la Municipalité des travaux de réparations. On est 1000 habitants. On n'a pas ce qu’il faut pour faire ça , soutient-il.

La vente viendrait régler ce problème.

« Ça va permettre à la municipalité d'avoir des surplus accumulés plus importants. » — Une citation de Noël Richard, maire de Grande-Vallée

Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Noël Richard ajoute toutefois que si la vente se concrétise, il y aura des conditions. Par exemple, l’entreprise devra permettre la pêche sportive. Aussi, il sera essentiel, dit-il, de laisser les bateaux de la Garde côtière y accoster ainsi que de permettre à d’autres entreprises d’utiliser le quai pour du transbordement.

Approbation fédérale

À l’origine, le quai de Grande-Vallée appartenait au gouvernement fédéral.

En 2001, l’infrastructure a été vendue à la municipalité pour 1 $ avec certaines conditions.

En raison de ces conditions, la Municipalité devra faire approuver la transaction par Ottawa. Le gouvernement fédéral, quand il l’a rétrocédé à la communauté, c'était pour justement des sections communautaires, pour le récréotouristique, puis tout ça. Là, maintenant, on parle de l'industriel, c'est un peu différent , explique le maire.

Noël Richard assure que les discussions avec Ottawa sont positives jusqu’à présent.

Si Ressources minérales Pélican n’achète pas le quai, le maire est convaincu de pouvoir trouver un terrain d’entente avec un autre promoteur. L'élu n’a pas voulu préciser le nom de cette autre entreprise.

Le quai industriel de Grande-Vallée, d'une longueur de 25 mètres (85 pieds), pourrait être cédé à une entreprise. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un quai important pour l’entreprise

Pour le directeur général de Ressources minérales Pélican, David Canuel, le quai serait un atout important pour l’exportation du carbonate de calcium qu’il compte exploiter bientôt dans un gisement de l’arrière-pays.

Cette matière première naturelle sert dans la fabrication de nombreux produits comme ceux liés au domaine de la construction, du plastique, du verre et même de l'agriculture.

« On veut vraiment favoriser ce type de transport pour atteindre les grands centres vers Montréal et Québec, entre autres, et tout l'est du Canada. » — Une citation de David Canuel, directeur Ressources Minéral Pélican

Déjà, les travaux de dragage ont été réalisés. Ce projet à lui seul a coûté 600 000 $ et l’entreprise a payé le tiers de ce montant.

D'autres travaux importants de réparation du quai sont à prévoir, précise David Canuel, qui n’est pas en mesure d'en préciser le montant.

Toutefois, il estime les coûts à quelques millions de dollars. Si on fait l'acquisition, on va devoir investir quand même des sommes importantes pour le mettre à niveau et aussi augmenter ses capacités. Donc, nous on a une vision de développement à long terme.

Ressources minérales Pélican et Grande-Vallée aimerait conclure l'achat du quai industriel de Grande-Vallée cette année.