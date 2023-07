Les 900 chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sont en grève depuis samedi. Aucun autobus n'est en service dans les rues de Québec, dans un débrayage qui pourrait durer jusqu'au 16 juillet.

Comme tous les employeurs, le propriétaire de la brasserie l'Inox sur la Grande Allée espère que le conflit de travail sera réglé avant l'ouverture du Festival d'été de Québec (FEQ), jeudi. Mais l'espoir ne chasse pas la déception et l'appréhension pour l'instant.

Tsé, y a pas juste Grande Allée, là! Le Festival d'été, c'est rue Saint-Jean, c'est rue Saint-Joseph, c'est Sainte-Foy, c'est partout , affirme Philippe Desrosiers, pour montrer l'ampleur de ce que le Festival apporte économiquement à la ville, mais surtout pour décrire les conséquences de la grève au RTC.

Philippe Desrosiers comprend l'enjeu des négociations des syndiqués du RTC et garde espoir d'une issue rapide au conflit de travail. À trois jours de l'ouverture du Festival d'été, il est toutefois déçu qu'il n'y ait pas de négociations entre la partie patronale et le syndicat du RTC ce lundi. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Le Festival d'été est le moment fort de l'été pour les commerçants, les 11 plus gros jours de l'année en termes de revenus , selon Jonathan Ollat, copropriétaire du Bistro-bar l'Atelier, du restaurant Ophélia, et président d'Action promotion Grande Allée.

Tous ceux qui ont parlé à Radio-Canada disent comprendre les moyens de pression des syndiqués du RTC , tout en disant ne pas avoir eu d'autre choix que de payer des taxis à leurs employés.

Les chauffeurs du RTC sont en grève depuis le 1er juillet, aucun service de transport en commun par autobus n'est donc offert. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Solidarité, indulgence, flexibilité

L'arrêt complet du service d'autobus est dénoncé notamment par le groupe Accès transports viables. La porte-parole Angèle Pineau-Lemieux invite les employeurs à être indulgents et le plus flexibles possible pour les employés.

Mais elle ajoute que l'autobus, pour certaines personnes, est le seul moyen de se déplacer non seulement au travail, mais aussi à des rendez-vous importants.

Que l'on parle d'accès aux soins de santé, d'accès au travail, d'accès à des épiceries abordables , énumère-t-elle. Il y a des gens vulnérables qui n'ont pas les moyens de se payer un taxi ou de prendre le vélo, d'aller à la marche, qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent pris chez eux.

Des groupes d'entraide ont vu le jour très rapidement, surtout pour se rendre sur les lieux de travail, mais de bons samaritains offrent aussi de l'aide pour véhiculer des gens à leurs rendez-vous médicaux si nécessaire.

Taxi Coop Bonjour!

Alisson Breton et les autres exploitants de services de taxi de Québec ont eu un lundi matin quand même raisonnable, un appel aux dix secondes, à peu près , malgré la grève.

Le président de Taxi Coop, Patrick Rochon, a lui-même fait 12 courses dans la matinée. Plus qu'en temps normal en quatre heures , souligne-t-il.

Patrick Rochon est président de Taxi Coop. Il affirme que les chauffeurs sont très occupés, mais qu'ils « fournissent à la demande ». Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Si l'entreprise est en mesure de répondre à la demande pour l'instant, la situation pourrait changer avec le début du FEQ .

Le vrai test, ce sera jeudi

Les responsables du FEQ rencontreront la presse mardi pour parler de la logistique de l'évènement. Dans l'invitation faite aux médias, il est écrit qu'un représentant du RTC doit y prendre part. Les festivaliers devraient en savoir plus, notamment, sur les possibilités de transport pendant le festival si le conflit de travail persiste avec les chauffeurs d'autobus.

En attendant, chez Taxi Coop, on se tient prêt. Honnêtement, on ne sait pas comment l'anticiper, admet Patrick Rochon. Comme c'est du jamais-vu, on s'attend, jeudi, à être débordé au maximum. On a toujours été débordé durant le Festival d'été, mais cette année ça va vraiment être exceptionnel si on reste dans la situation présente , mentionne Patrick Rochon.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et de Camille Carpentier