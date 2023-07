Une des plus vieilles affaires classées de meurtre au Canada - avec des liens en Ontario, au Québec, en Floride et au Tennessee - a enfin été résolue.

Retrouvée morte et ligotée dans un cours d’eau près de l’autoroute 417, entre Montréal et Ottawa, en 1975, une femme non identifiée a été connue pendant des décennies sous le seul surnom de la Dame de la rivière Nation .

En fait, elle s’appelait Jewell Parchman Langford, avait 48 ans et était originaire du Tennessee, selon des informations obtenues par Radio-Canada.

Jewell Parchman Langford a notamment travaillé dans le domaine des centres de conditionnement physique à Jackson, au Tennessee, dans le sud des États-Unis. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Ce mystère a été récemment élucidé par la Police provinciale de l’Ontario (PPO), qui a de plus déposé une accusation de meurtre contre une de ses connaissances à l’époque à Montréal, du nom de Rodney Nichols.

Ce dernier a maintenant 81 ans et habite en Floride, où il est visé par une demande d’extradition.

Disparition mystérieuse

Née de parents propriétaires d’une ferme dans Madison County, Jewell Langford venait d’une famille de cinq enfants.

Avant son passage à Montréal, elle avait travaillé dans le domaine des centres de conditionnement physique à Jackson, au Tennessee, dans le sud des États-Unis.

Selon les journaux locaux, elle avait notamment ouvert avec son époux de l’époque, Atlas Langford, un centre spécialisé dans l’exercice et la perte de poids nommé le Imperial Health Spa, en 1972.

Selon les journaux locaux, Jewell Langford avait ouvert un centre spécialisé dans l’exercice et la perte de poids nommé le Imperial Health Spa, en 1972. Photo : Archives du journal The Jackson Sun - 1972

Selon nos sources, Jewell Langford a été portée disparue au printemps 1975 aux autorités policières à Montréal, où elle s’était récemment installée. Elle aurait été vue une dernière fois à la fin avril 1975 et sa disparition aurait été rapportée à la police de Montréal vers la fin mai.

Ce dossier avait fait l’objet d’une enquête policière infructueuse à l’époque.

Selon une source, le lien ne s’est jamais fait entre cette femme disparue à Montréal et le corps retrouvé environ 150 kilomètres à l’ouest, aux abords de l’autoroute 417 à Casselman, en Ontario, le 3 mai 1975.

Au moment de sa découverte, le corps décomposé de cette femme était enveloppé dans des morceaux de tissu et ligoté par des cravates, a affirmé la PPO . La police avait trouvé des traces de sang sur le pont au-dessus de la rivière Nation, suggérant qu’elle avait pu y être lancée de l’autoroute.

L’identité de cette victime de meurtre est demeurée un mystère pendant des décennies pour les forces policières, qui y faisaient référence sous le surnom de la « Dame de la rivière Nation »  (Nouvelle fenêtre) dans leurs communications avec le public.

Selon l’ancien maire de Casselman, Conrad Lamadeleine, l’identité de cette femme a longtemps fait l’objet de spéculation dans la région.

On a essayé d’aider la police à trouver qui cela pouvait être. Personne n’a pu donner aucun indice , se rappelle-t-il. Tout le monde se demandait s’il manquait quelqu’un dans la famille, s’il y avait des disparus. La police provinciale a fait beaucoup de recherches dans la région.

Un chef d’accusation pas encore médiatisé

Rodney Nichols était un joueur de rugby bien connu parmi les amateurs de ce sport à Montréal, principalement au sein de la communauté anglophone dans l’ouest de la ville.

Selon des documents déposés au Palais de justice de L’Orignal, dans l’est ontarien, ce dernier a formellement été accusé du meurtre de Jewell Langford le 8 septembre 2022.

La PPO n’a jamais annoncé publiquement le dépôt de l’accusation dans ce dossier, qui avait temporairement fait l’objet d’un interdit de publication en attendant le retour au pays de l’homme qui est maintenant âgé de 81 ans. L’interdit de publication a depuis été levé, mais le dossier n’avait pas encore fait l’objet de reportage dans les médias.

Rodney Nichols réside encore à Hollywood, en Floride, et fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités canadiennes. Il n’a pas comparu en lien avec cette accusation et n’a pas enregistré de plaidoyer.

Rodney Nichols n’a pas pu être joint par Radio-Canada, qui lui a laissé un message à sa résidence.

Un porte-parole de la PPO , Bill Dickson, n’a pas voulu commenter le dossier.

De son côté, une porte-parole du ministère de la Justice américain dans le sud de la Floride a affirmé qu’elle ne pouvait pas commenter les dossiers d’extradition.

Une affaire longtemps classée

Le dépôt d’une accusation de meurtre dans ce dossier suit la décision de la PPO, au milieu des années 2010, de rouvrir cette affaire qui avait jadis été classée.

Des experts de la PPO ont recréé, en 2017, un buste en argile en trois dimensions basé sur le corps retrouvé dans la rivière dans l’espoir qu’un membre du public puisse la reconnaître, sans succès.

En 2017, des experts de la PPO avaient recréé un buste en argile de la victime. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Des avancées dans le domaine de l’ADN et de la généalogie génétique ont vraisemblablement permis à la PPO d’identifier la victime retrouvée en 1975. Cette identification a, par la suite, permis à l’enquête de progresser de manière significative.

Pendant des années, le corps non identifié de Jewell Langford se trouvait au Canada, tandis qu’une plaque commémorant sa disparition se trouvait dans un cimetière à Jackson, au Tennessee.

Portée disparue, mais pas oubliée , pouvait-on y lire.

Après avoir été identifié, son corps a été ramené aux États-Unis. Aujourd’hui, dans le même cimetière, une nouvelle plaque a été installée.