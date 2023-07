Niantic, le créateur du populaire jeu vidéo en réalité augmentée (RA) Pokémon Go, a annoncé supprimer le quart de ses effectifs, fermer son studio de Los Angeles, et cesser le développement de deux titres.

Nous avons laissé nos dépenses augmenter plus vite que nos revenus , a déclaré John Hanke, directeur général de Niantic, dans un communiqué.

Les revenus de 2023 sont toutefois en hausse par rapport à l’année dernière, selon ce qu’a déclaré un porte-parole de l’éditeur à la chaîne britannique BBC.

Cela n’a toutefois pas été suffisant pour maintenir les postes de 230 personnes, qui se sont fait montrer la porte par Niantic vendredi.

L’entreprise compte retirer du marché son jeu NBA All-World, sorti en janvier, et cesser la production de titre Marvel World of Heroes, annoncé en septembre 2022, développé en partenariat avec Disney.

Il était prévu que les joueurs et les joueuses se promènent à l'extérieur pour jouer au jeu vidéo « Marvel World of Heroes ». Photo : Niantic

Cette annonce survient un an après que le développeur a annoncé le congédiement d’environ 90 personnes et annulé d’autres projets, dont Transformers: Heavy Metal, qui avait été annoncé en 2021, et une adaptation immersive du livre Macbeth, de William Shakespeare.

Priorité Pokémon Go

L’industrie du jeu vidéo est au ralenti depuis la levée des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, qui a propulsé ses ventes.

Niantic, qui a lancé plusieurs autres jeux vidéo de réalité augmentée dans les dernières années, peine aussi à reproduire le succès qu’a connu son application mobile Pokémon Go, lancée en 2016, et qui compte encore des millions d’adeptes dans le monde.

« Le marché mobile est devenu encombré et les changements apportés à l'App Store et au paysage de la publicité mobile ont rendu de plus en plus difficile le lancement de nouveaux jeux mobiles à grande échelle. » — Une citation de John Hanke, directeur général de Niantic