« Quand on parle des logements abordables, disons en dessous de 900 $, on est à peu près à 0 % de taux d'inoccupation », affirme la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en entrevue à Tout un matin, sur ICI Première . Ce faisant, 16 ménages, soit une cinquantaine de personnes, ont été placés dans des hébergements d’urgence le 1 er juillet.

Au total, ce sont 54 demandes d’aide d'hébergement qui ont été déposées auprès de la Ville de Longueuil à l'approche du 1er juillet. Mais les 38 ménages qui n'ont pas été placés dans des hébergements d'urgence n'ont pas tous trouvé une solution à long terme pour autant. On arrive à accompagner les ménages dans une aide au relogement temporaire, ou peut-être même trouver, grâce à l’appui des comités logement, une solution plus permanente , explique la mairesse.

En préparation de ce jour de déménagement au Québec, plusieurs villes, dont Longueuil, avaient signé des ententes avec la Croix-Rouge pour venir en aide aux ménages qui n’auraient toujours pas signé de bail.

Et pour ceux qui arrivent à se reloger, c'est souvent loin d'être dans les meilleures conditions. Face à la pénurie de logements abordables, plusieurs ménages se retrouvent dans des appartements mal adaptés, insalubres, trop petits ou trop chers, explique la mairesse.

« Les gens ne sont pas capables de payer le prix moyen qui est disponible sur le marché. Dans la grande région de Montréal, le prix moyen d’un loyer est de 1300 $. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Pour atteindre l’équilibre du marché locatif, le taux d'inoccupation des logements doit se situer autour de 3 %. Or, à Longueuil, il se chiffre à environ 1,6 % à 1,8 %, estime Mme Fournier.

À l'échelle provinciale, 680 ménages n'avaient pas réussi à signer de bail le 1er juillet. Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) publiera cependant un nouveau bilan mardi, pour révéler combien de ces ménages ont finalement pu se reloger et combien ont dû être hébergés d'urgence.

Faciliter de nouvelles constructions

Pour agir face à la crise du logement, Catherine Fournier appelle à une collaboration entre les différents acteurs impliqués. Tant les villes que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont un rôle à jouer pour relever ensemble les défis inhérents à la crise du logement actuelle , soulève-t-elle.

S’il appartient au gouvernement provincial d'octroyer des unités de logement social, les Villes disposent tout de même plusieurs leviers d'action pour assurer l'abordabilité des logements.

Réserver des terrains pour la construction de nouveaux logements, identifier des lieux de développement, faciliter l’octroi des permis de construction, assouplir les codes d'urbanisme et favoriser la densification douce sont des pistes de solutions mises en œuvre à Longueuil, indique la mairesse.

Autour des aires de transport en commun, comme le secteur du métro chez nous à Longueuil, on veut favoriser des projets qui comptent un très grand nombre d’unités , cite-t-elle en exemple.

Mais en raison des taux d’intérêt élevés et de l'explosion des coûts due à la pénurie de main-d'œuvre , la cadence de mise en chantier d’habitations a ralenti, selon Mme Fournier.

Ainsi, au-delà des nouvelles constructions, il faut protéger les unités de logements abordables, soutient la mairesse. Des organismes à but non lucratif, dont SOLIDES, ont commencé à faire des acquisitions d’immeubles qui étaient sur le marché privé, mais qui sont maintenant de propriété collective […] On vient sortir des unités du marché spéculatif pour garantir l'abordabilité à long terme.

Un registre des loyers réclamé

Dans une lettre ouverte parue le 28 juin dernier, les maires de 14 municipalités du Québec ont réclamé au gouvernement Legault qu'il instaure un registre des loyers public, universel et obligatoire.

Un registre des loyers agirait sur l’ensemble du marché résidentiel et contribuerait à freiner l’inflation immobilière issue de l’optimisation des loyers , plaident les élus dans leur missive.