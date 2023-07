Le public montréalais est invité à découvrir ou à redécouvrir la musique de l’Orchestre métropolitain (OM) et de son chef, Yannick Nézet-Séguin, à l’occasion d’un grand concert gratuit au pied du mont Royal le 2 août à 20 h.

L’événement, qui en est à sa troisième mouture, fait déjà office de tradition dans la métropole québécoise. L’an passé, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour écouter la musique de l’ensemble montréalais en plein air.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Cette année, les troupes de Yannick Nézet-Séguin recevront le pianiste virtuose Alain Lefèvre, avec qui elles joueront Rhapsodie romantique pour piano et orchestre, une œuvre du compositeur québécois André Mathieu.

On pourra également entendre la musique de la compositrice canadienne Jean Coulthard, du Tchèque Antonín Dvořák et du Mexicain Arturo Márquez.

Le rendez-vous musical, qui a pour ambition de briser les codes et les normes de la musique symphonique et de la rendre accessible à un plus grand nombre, sera animé par l’humoriste Katherine Levac.