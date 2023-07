Une adolescente passionnée de plein air et cadette depuis quatre ans, qui avait été portée disparue pendant plus de 50 heures, affirme dans une lettre qu’elle doit sa survie à sa formation de cadet et sa foi. Esther Wang s’était perdue dans le parc provincial Golden Ears, en Colombie-Britannique, la semaine dernière.

Esther Wang, 16 ans, écrit qu'elle se remet encore du traumatisme causé par cette épreuve qui a duré deux nuits.

Mardi dernier, un petit groupe de cadets, dont faisait partie Esther Wang, et un adulte sont partis faire une randonnée dans le parc provincial Golden Ears. La jeune fille, qui réside à Langley, a été séparée de son groupe, qui dès qu’il s’en est rendu compte, a alerté les autorités. Quarante personnes ont été dépêchées pour tenter de retrouver la jeune fille.

Je suis bouleversée par tout le soutien et l'attention qu’on m'a apportés , a écrit la jeune adolescente dans une lettre envoyée à CBC/Radio-Canada par sa famille. Je suis à jamais reconnaissante à tous ceux qui ont participé aux recherches.

Esther Wang et sa famille ont décliné toute demande d'entrevue à CBC/Radio-Canada pour des raisons de vie privée.

L'Unité régionale de soutien aux cadets des Forces armées canadiennes a confirmé que la lettre d’Esther Wang était authentique.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC/Radio-Canada, l’officier des affaires publiques, la capitaine Jacqueline Zweng ajoute : nous sommes reconnaissants d'entendre qu'Esther attribue son résultat aux compétences qu'elle a acquises au cours des quatre années qu'elle a passées dans le programme des cadets.

Dans la lettre, Esther Wang partage pour la première fois les détails de son combat éprouvant pour rentrer chez elle, remerciant les organismes de sauvetage, les agents de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et les bénévoles qui ont organisé les recherches.

Pendant deux jours, elle écrit avoir été désorientée et incapable d'attirer l'attention de plus de 40 secouristes, mais déterminée à rentrer chez elle .

Mardi dernier, elle s'est aventurée avec trois personnes, dont un adulte, pour une randonnée de deux jours. Mais elle explique qu'elle s'est tellement concentrée sur le sentier escarpé et difficile du premier jour qu'elle n'a pas remarqué qu'elle s'était séparée des trois autres membres de son groupe de cadets.

Une fois que j'ai réalisé que le reste de mon groupe n'était plus devant moi, j'ai essayé de faire demi-tour , écrit Esther Wang. Mais j'ai trébuché et je suis tombée... J'ai essayé de rester aussi calme que possible.

Deux nuits seule dans les bois

J'étais remplie de désespoir et de peur , écrit-elle, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner alors qu’elle entamait sa première nuit dans la forêt. Elle assure avoir entendu des sifflements et des bruits qui ressemblaient à des signaux de sauvetage, sans pour autant réussir à déterminer d'où ils provenaient.

Pour trouver de l’eau, elle a descendu la montagne, a mangé la nourriture qu'elle avait emportée pour son camping et a essayé de dormir sur des rochers froids près d'une rivière.

Le parc provincial Golden Ears est le plus grand de la région métropolitaine de Vancouver. Il s'étend sur 650 kilomètres carrés de nature sauvage et montagneuse au nord de Maple Ridge, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Vers 1 h, cette nuit-là, elle s'est réveillée en apercevant ce qu'elle croyait être des projecteurs au-dessus d'elle, sur le flanc de la montagne. Mais ses tentatives de diriger sa lumière dans leur direction sont restées inaperçues.

Au petit matin mercredi, elle décide de retrouver le sentier par lequel elle était descendue la veille. Mais alors qu'elle essayait de localiser ce qu'elle pensait être des sons de sifflets, elle a glissé et s'est cogné la tête sur des rochers.

Elle a alors entendu des aboiements au loin et a escaladé un sommet voisin dans l'espoir d'attirer l'attention des sauveteurs. Malgré ses efforts, les secours sont restés hors de sa portée.

Elle dit avoir vu un hélicoptère jaune voler au-dessus d'elle à plusieurs reprises, mais ses tentatives pour attirer l'attention sont restées invisibles. Toutes mes tentatives ont été vaines , écrit-elle.

Des photos l'aident à retrouver son chemin

Dans sa lettre, elle explique que la pile de son téléphone portable était morte et qu'elle avait perdu l'appareil alors qu'elle grimpait une pente.

Elle raconte qu'elle a passé sa deuxième nuit égarée dans le parc, mercredi, sous un arbre au sommet d'un pic, cherchant à s'abriter du froid.

Alors que le soleil se levait jeudi, Esther Wang a réalisé qu'elle avait pris une série de photos avec son appareil photo numérique. En regardant l'appareil, elle a reconnu l'une des photos comme correspondant à un pic enneigé que son groupe de randonneurs avait vu au loin deux jours plus tôt.

La photo l'a aidée à s'orienter et elle a décidé de suivre une rivière.

C'est là qu'elle a trouvé son premier signe de soulagement. J'ai remarqué du ruban adhésif rose sur certains arbres autour de moi et j’ai retrouvé espoir , écrit-elle. La rivière a débouché sur un chemin de gravier menant à une plage, où un panneau indiquait la direction d'un parking.

Elle s'est alors sentie remplie de soulagement .

Des retrouvailles avec ses parents

Il était un peu plus de 21 heures, jeudi, lorsque Esther Wang a atteint le parking, où elle a trouvé ses parents qui attendaient des nouvelles des chercheurs.

Les ambulanciers ont examiné les égratignures et les ecchymoses sur ses bras et ses jambes, ainsi que les endroits où ses pieds avaient saigné à cause du frottement de ses bottes mouillées sur sa peau.

Esther Wang explique qu’elle est reconnaissante pour cette expérience, mais elle garde aussi un traumatisme physique et mental qu'elle commence à peine à accepter.

Mon corps et mon esprit sont encore en train de récupérer et d'assimiler ce qui s'est passé , écrit-elle, ajoutant qu'elle attribue son retour sain et sauf est dû à sa foi et à sa formation dans les cadets. Je crois que Dieu m'a ramenée à la maison en toute sécurité , écrit Esther Wang. Ma volonté de continuer à avancer est la raison pour laquelle je suis encore en vie.

Avec les informations de Moira Wyton