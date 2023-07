De l’aide financière pour le milieu touristique régional

Le Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR) est piloté à l’échelle régionale par les cinq Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC).

Le réseau québécois des SADC s’est associé à la Fédération des chambres de commerce du Québec pour distribuer les fonds.

Des entreprises situées en milieu rural et en zone urbain de toutes les régions du Québec ont ainsi pu bénéficier de contributions non remboursables pour bonifier leurs installations et améliorer leur offre de services.

L'Auberge Mélilot, de Dolbeau-Mistassini, entame sa toute première saison touristique cette année. L’entreprise bénéficie d’un coup de pouce.

Nous avons eu la chance de recevoir une aide financière significative afin de mener à terme notre projet de rénovation des salles de bain de notre hébergement. Ce soutien nous a permis d'améliorer les lieux pour offrir une expérience attrayante et confortable aux clients , se sont réjouis Mariel Simard-Nadeau et Julien Vézina Tremblay, propriétaires de l’entreprise.

Bouchard Artisan Bio, de Saint-Félicien et le Musée du Fjord, à Saguenay, font partie des entreprises qui ont aussi pu bénéficier du programme.