Des logements sociaux pour les autistes verront le jour à Sherbrooke

Pour aider au projet à voir le jour, la Ville de Sherbrooke s'implique dans la transaction avec l'achat de terrains.

Sur le terrain du 150, rue de Vimy, on retrouve un immeuble commercial où se trouvent actuellement les bureaux de la firme d'ingénieurs exp. Cet édifice sera reconverti en 21 logements de 3 1/2 et de 4 1/2 pièces. C'est la coopérative qui se porte acquéreur de cette propriété et une partie du terrain au coût de 2,5 millions de dollars.

De son côté, la Ville de Sherbrooke achète l'autre partie du terrain du 150, rue Vimy, en plus de deux autres terrains qui sont situés sur la rue Béthune au coût de 790 000 $.

Plus de détails à venir.