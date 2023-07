La restriction des travaux en forêt due aux feux a mis à l’arrêt les activités de Boisaco dans les dernières semaines. Or, le temps est compté pour reprendre les récoltes.

Malheureusement, après un feu, le délai pour la récupération est très court , lâche l’ingénieur forestier et directeur général à Boisaco, André Gilbert. Selon lui, le bois doit être récolté d’ici le printemps 2024, soit dans moins de 11 mois.

La cause : les longicornes, des insectes qui se nourrissent de bois et qui sont attirés par la chaleur.

Les larves de longicornes creusent des galeries en U dans le bois mort. (Photo d'archives) Photo : CBC/Markus Schwabe

D’ici les prochaines semaines, ces insectes pourraient pondre des œufs sous l’écorce des billots brûlés. Lorsque les larves écloront au printemps suivant, elles s’enfonceront plus profondément dans le tronc en y creusant des galeries. S’il n’est pas récolté plus tôt, le bois perdra en qualité.

On peut commencer la récolte dès que le ministère [des Ressources naturelles et des Forêts] va nous donner des permis, mais on ne pourra probablement pas continuer plus qu’au printemps 2024 , indique André Gilbert.

Boisaco estime qu’entre 25 000 et 30 000 hectares de son territoire d’aménagement au nord de Sacré-Coeur et de Forestville ont été touchés par les feux depuis le début de juin.

Impacts sur les scieries

Par-delà les ravages causés par les longicornes, la transformation des billots brûlés pose des défis techniques. Boisaco a déjà les installations pour transformer le bois brûlé, mais ça complexifie le travail pour enlever les parties carbonisées.

La principale contrainte, c’est le carbone qui est généré par le feu, parce que le bois est tout carbonisé à l’extérieur. Ça crée beaucoup de poussière de carbone , précise André Gilbert. Il ajoute que ces poussières sont très abrasives et peuvent user prématurément les moteurs des scieries.

Même si Boisaco possède les outils pour transformer le bois brûlé, les poussières de carbone peuvent endommager les moteurs. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Boisaco craint également que la qualité des produits ne souffre de la combustion du bois. Si le charbon n'est pas complètement éliminé dans le procédé de transformation du bois, il peut altérer les pâtes à papier.

Au niveau des copeaux dans le papier, ça crée des taches noires et ça ne se blanchit pas. Donc, les entreprises ne veulent pas acheter du papier avec des taches noires dedans , indique André Gilbert. Il ajoute que la rigueur des procédés est la clé pour assurer une bonne qualité des produits.

Prix du bois à la hausse

Même si la pluie des derniers jours a été la bienvenue pour Boisaco, les feux de forêt ont eu un impact sur la productivité des entrepreneurs chargés des récoltes. André Gilbert croit qu’il y aura donc un impact sur le prix du bois. Cela s’ajoute aux défis liés à la transformation du bois brûlé.

Le marché du bois, c’est très compétitif. Personne dans le marché n’est capable d’influencer et de dicter le prix , explique-t-il. Le jeu d’offres et de demandes est sensible aux baisses de rendement comme celles du dernier mois, ajoute le directeur général de Boisaco.

« On a senti dans les derniers jours qu'il y a eu une augmentation de prix. » — Une citation de André Gilbert, directeur général de Boisaco et ingénieur forestier

L'ingénieur forestier André Gilbert est le directeur général de Boisaco. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF), un regroupement de 36 coopératives dont fait partie Boisaco, a demandé une aide financière à Québec et à Ottawa. André Gilbert espère une réponse dans les prochaines semaines pour compenser les pertes subies.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve