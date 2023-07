Les Maple Leafs de Toronto manquaient encore de quelque chose lors des dernières séries éliminatoires de la Coupe Stanley et le nouveau directeur général de l'équipe, Brad Treliving, croit avoir mis le doigt dessus : du piquant, un côté abrasif, une volonté de s'engager dans les batailles le long de la rampe ou d'aller devant le filet. Tant d'expressions pour définir le style de jeu des séries.

Arrivé en poste il y a un mois, Treliving a eu une première occasion de mettre la formation de la Ville Reine à sa main au cours de la fin de semaine avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Ryan O'Reilly, Michael Bunting, Noel Acciari, Alex Kerfoot et Luke Schenn sont partis, dans la plupart des cas puisqu'ils ont obtenu plus de sous ailleurs. Ils ont été remplacés par Tyler Bertuzzi, Max Domi, Ryan Reaves et John Klingberg.

Le nouveau directeur général des Maple Leafs, Brad Treliving (à droite) met tranquillement son empreinte sur l'équipe. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Chris Young

Si le sport a évolué, certaines choses ne changent jamais. Dans les moments les plus importants, la patinoire se rétrécit. Il n'y a plus d'espace. Il faut du courage et nous voulions ajouter des joueurs de ce type , a expliqué le directeur général, lundi, au complexe d'entraînement de l'équipe, en banlieue de Toronto.

Parmi les trois attaquants embauchés, Bertuzzi et Domi ont connu d'excellentes séries avec les Bruins de Boston et les Stars de Dallas, respectivement. Reaves, l'homme fort le plus redouté de la LNH , a pour sa part été recruté pour son apport physique.

L'une des choses dont nous étions conscients était de remplacer de l'offensive perdue, mais il y avait aussi des compétences spécifiques que nous recherchions. [Bertuzzi, Domi et Reaves] ont une part d'ADN que nous recherchions. Ils apportent un peu plus de piquant. On avait besoin de ça , a ajouté Brad Treliving.

Ryan Reaves a dit vouloir faire de sa mission de rassembler les joueurs de l'équipe. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Abbie Parr

Cette nouvelle vision pour les Maple Leafs — l'empreinte de Treliving — est d'ailleurs ce qui a séduit Max Domi.

J'adore l'équipe qu'ils ont bâtie. Je pense que Brad a apporté d'excellents éléments avec [Bertuzzi] et [Reaves] , a-t-il expliqué lors d'un appel par visioconférence depuis l'Europe, où il séjourne.

Fils de Tie Domi, une icône des Maple Leafs qui a joué à Toronto pendant les années 1990 et 2000, l'athlète de 28 ans a aussi vu une occasion de réaliser un rêve en rejoignant l'équipe de son père et celle de son enfance.

« Il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de signer ici. Je voulais revenir à la maison. » — Une citation de Max Domi, au sujet de sa signature avec les Maple Leafs

C'était une évidence pour moi et j'ai vraiment hâte de commencer , a-t-il poursuivi.

Domi a souvent changé d'équipe depuis qu'il a été repêché au premier tour en 2013 par les Coyotes de l'Arizona, pour lesquels travaillait Brad Treliving à l'époque. Cependant, le DG de l'équipe a foi qu'il puisse connaître du succès à Toronto.

On n'a pas fait ça parce qu'il a des photos mignonnes de quand il était petit dans le vestiaire des Leafs. On cherchait de bons joueurs et des joueurs qui peuvent nous aider à gagner. C'est ce qu'il est , a souligné Treliving.

À ce titre, Treliving croit même que de réaliser un rêve en jouant à Toronto motivera Domi à se surpasser. Je crois vraiment que l'on va voir la meilleure version de Max , a-t-il lancé.

Domi a connu sa plus belle saison en carrière avec le Canadien de Montréal en 2018-2019. Il avait inscrit 72 points en 82 matchs. Il pourrait répliquer ces succès aux côtés de Mitch Marner, par exemple, avec lequel il a joué dans la Ligue de l'Ontario, chez les Knights de London.

Une faim de hockey des séries

Tyler Bertuzzi (gauche) a connu de bonnes séries avec les Bruins de Boston ce printemps. (Photo d'archives) Photo : usa today sports via reuters con / Winslow Townson

Dans le cas de Tyler Bertuzzi, ce qui l'a convaincu de rejoindre les Maple Leafs est leur statut de prétendants aux grands honneurs.

Si je devais signer un contrat d'un an, je voulais rejoindre une équipe qui avait de grandes chances de gagner et Toronto était en tête de liste , a-t-il avoué lui aussi lors d'un appel par visioconférence lundi après-midi.

Le natif de Sudbury, à quatre heures au nord de Toronto, a disputé ses premières séries éliminatoires de la Coupe Stanley ce printemps après avoir été échangé des Red Wings de Détroit aux Bruins de Boston à la date limite des échanges. Il a inscrit 10 points en sept matchs, élevant son jeu d'un cran au moment le plus important.

C'est proche de la famille. Ce sera bien de les voir plus souvent. Mais cela revient à vouloir gagner. Je viens d'y goûter à Boston. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer en séries, alors j'ai voulu tenter à nouveau ma chance , a-t-il concédé à l'égard de ses motivations en tant que joueur autonome.

Le défenseur à caractère offensif John Klingberg est allé du même son de cloche lorsqu'il a rencontré les médias. Après avoir retrouvé sa touche avec le Wild du Minnesota, l'ancien des Stars de Dallas voulait jouer quand cela compte le plus. Et avec les joueurs les plus talentueux également.

« Quand vous regardez toute la puissance de feu qu'ils ont, je me dis que ce sera bien de se retrouver du bon côté cette fois » — Une citation de John Klingberg, sur les joueurs étoiles des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto dépassent à ce jour le plafond salarial de la LNH de 8,8 millions de dollars, ce qui est permis à cette période de l'année. L'équipe n'est pas non plus inquiète de pouvoir se conformer à la limite établie de 83,5 M$ d'ici à la fin de l'été.

C'est qu'elle pourra éventuellement placer le nom du défenseur Jake Muzzin sur la liste des blessés à long terme, ce qui lui dégagera 5,6 M$, et potentiellement racheter le contrat du gardien Matt Murray, qui touche un salaire de 4,6 M$.

Nous allons enfermer Brandon Pridham [le spécialiste de la masse salariale des Leafs, NDLR] dans une pièce sans nourriture ni eau jusqu’à ce qu’il y arrive , a lâché à la blague Brad Treliving.

Avec encore un contrat à négocier avec le gardien Ilya Samsonov et des prolongations de contrat sur lesquelles s'entendre avec Auston Matthews et William Nylander, le DG des Maple Leafs n'est pas près de prendre des vacances. Il a toutefois beaucoup de temps devant lui et l'équipe devient tranquillement, mais sûrement sienne.