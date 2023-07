Un ancien combattant et son chien d’assistance attaqués par un chien en liberté

Il y a deux mois, Barrett, un chien d’assistance, et Greg Tanner, ancien combattant des Forces canadiennes, ont été attaqués par un chien en liberté. Barrett, un labrador, n’est pas seulement un compagnon, il est la bouée de sauvetage de M. Tanner, un chien d’assistance formé qui l’aide à faire face quotidiennement à son trouble de stress post-traumatique.

Depuis cet incident, Greg Tanner exhorte maintenant les représentants municipaux d’Halifax à renforcer les règlements sur les animaux.

Il est fâché que le propriétaire du chien agressif n’ait reçu qu’une amende. Il soutient qu’il devrait y avoir des peines plus sévères pour les attaques, en particulier contre les chiens d’assistance.

Barrett est avec Greg Tanner depuis 2021. Photo : Robert Short/CBC

Greg Tanner a quitté l’armée après s’être blessé au dos en 2012. Il a reçu un diagnostic du syndrome de stress post-traumatique trois ans plus tard. En 2021, il a rencontré Barrett.

Avant, je m’asseyais dans mon garage et je buvais. C’est ce qui a ramené ma vie , avoue-t-il.

Le chien et le maître mordus

Le chien qui a attaqué Barrett en avril l’a mordu à la patte arrière, laissant des plaies profondes. Lorsque Greg Tanner a essayé de protéger Barrett, il a également été mordu. Un voisin a dû repousser le chien avec un bâton de golf.

Barrett s’est remis de ses blessures physiques, mais refuse parfois de marcher près de l’endroit où l’attaque a eu lieu.

M. Tanner a déclaré qu’un agent des règlements de la municipalité régionale de Halifax avait seulement imposé une amende au propriétaire du chien agressif et qu’aucune autre mesure n’avait été prise.

Un règlement municipal

Les attaques de chiens relèvent d’un règlement d’Halifax, qui impose aux propriétaires d’empêcher leur chien d’attaquer une personne ou un autre animal, d’endommager des biens, de se perdre ou de faire trop de bruit.

Depuis l'attaque, Barrett a peur de se promener dans le secteur de l'altercation. Photo : Robert Short/CBC

Selon la porte-parole municipale Laura Wright, au cours de l’enquête, un agent de conformité recueille des preuves et examine les antécédents du chien. Si le propriétaire est trouvé en violation du règlement, il pourrait faire face à une variété de sanctions, telles que des amendes, l’exigence de museler le chien quand il quitte la propriété et d’autres contraintes plus sévères.

En 2021, la conseillère municipale Kathryn Morse a voulu simplifier et rationaliser le processus visant à retirer les chiens dangereux de leurs propriétaires et à déterminer ce qui arrive aux animaux. Cela faisait suite à trois attaques de chiens en neuf mois dans son district.

Attaques contre les chiens d’assistance

Paws Fur Thought, une organisation à but non lucratif qui jumelle des vétérans avec des chiens d’assistance, soutient Greg Tanner dans sa réhabilitation de Barrett. Ils l’appuient également dans sa lutte pour que les attaques contre les chiens d’assistance soient traitées plus sérieusement que celles contre les chiens de compagnie.

Un chien d’assistance coûte environ 25 000 $ et il suit une formation importante, ce qui rend son remplacement difficile. Il faut environ 18 mois pour trouver un chien d’assistance.

Greg Tanner dit qu’il prend la parole parce qu’il veut que les dizaines d’anciens combattants qui comptent sur les chiens d’assistance en Nouvelle-Écosse n’aient pas à subir la même chose après l’attaque contre Barrett.