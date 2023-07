La hausse du coût de la vie, liée à l'inflation, est en cause.

Plusieurs entreprises de la ville de Thunder Bay ressentent aussi encore l'impact de la COVID-19.

« Cette perte nette [d’entreprises] peut simplement faire partie d'un cycle plus large que connaît la région, ou elle peut être le résultat des pressions économiques que nous subissons. » — Une citation de Karl Skogstad, économiste à l'Université Lakehead

Bien que les données ne révèlent pas la raison des fermetures, elles indiquent toutefois combien l'année a été difficile face à l’inflation, affirme M. Skogstad.

La fin pour deux entrepreneurs

Le 1er juillet, après plus de 20 ans à la tête de leur pizzeria Both Hands Wood-Fired Pizzeria and Bakery, Derek Lucchese et Sue Holloway ont remis les clefs du restaurant aux futurs propriétaires, Paul Gibson et Michelle Murdoch-Gibson.

Une décision mûrement réfléchie, explique M. Lucchese, qui concède toutefois que le clou dans le cercueil aura été planté par l’impact financier considérable de l’inflation sur son entreprise.

« Pour être honnêtes, nous n'avons pas suivi l'inflation et l'augmentation des prix de nos ingrédients. » — Une citation de Derek Lucchese, entrepreneur

Notamment, précise-t-il, parce que les prix fluctuent trop souvent. Le changement d’affichage qui en découle engendre des coûts notables et un impact énorme , explique-t-il.

Derek Lucchese avoue que s'il avait vraiment eu l'intention de maintenir son entreprise ouverte il aurait dû augmenter le prix de ses produits tout en établissant certains changements dans sa façon de fonctionner. Photo : CBC Taylor O'Brien

M. Lucchese estime n’avoir récupéré que la moitié ou les trois-quarts de son chiffre d'affaires prépandémique, surtout pour le restaurant.

« Soit les gens fréquentent d'autres endroits, soit ils ne se sentent toujours pas à l'aise de venir, soit ils ne veulent plus sortir dîner comme avant. » — Une citation de Derek Lucchese, entrepreneur

L'inflation, un problème national

L'inflation élevée crée un marché laborieux pour les entreprises, avance M. Skogstad.

Il n'y a pas de solution locale pour atténuer les pressions inflationnistes, puisqu’il s’agit d’un problème à l’échelle du Canada, soutient-il.

Partout au pays, des magasins ferment leurs portes en raison de la hausse constante du coût du loyer et de la vie.

Des entreprises situé sur l'avenue Roncesvalles à Toronto ont récemment dû fermer leurs portes parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre une augmentation de loyer de 30 %.

D'autres petites entreprises de Windsor-Essex ont du mal à survivre en raison de la hausse des prix des produits, ce qui oblige les clients à modifier leurs habitudes d'achat.

« L’inflation est élevée, les prix augmentent, et, en économie, cela engendre beaucoup d'incertitudes. » — Une citation de Karl Skogstad, économiste à l'Université Lakehead

L’inflation a enregistré une décélération de 3,4 % au cours de l'année jusqu'en mai, selon les données de Statistique Canada. Il s’agit du taux le plus bas depuis près de deux ans, et d’une forte baisse par rapport au rythme de 4,4 % observé en avril.

La Banque du Canada a vigoureusement augmenté les taux d'intérêt au cours des derniers mois dans le but de freiner l'inflation. Théoriquement, cette hausse confronte les consommateurs à des paiements de dette plus élevés.

Alors que plus d'argent est consacré au service de leur dette, les Canadiens dépensent moins ailleurs, ce qui contribue à ralentir l'économie et à baisser les prix.

Pour M. Skogstad, il n’y a pas de politique évidente qui pourrait venir en aide à certaines entreprises en difficulté sans en affecter d’autres .

Quant à M. Lucchese, il est conscient que les quelques augmentations de prix qu’il a dû effectuer ont eu un impact sur sa clientèle.

« Afin de suivre l’inflation, nous aurions dû augmenter nos prix beaucoup plus et beaucoup plus fréquemment. » — Une citation de Derek Lucchese, entrepreneur

M. Lucchese et sa famille ont tenté de tenir le coup le plus longtemps possible.

Avec les informations de Taylor O’Brien de CBC