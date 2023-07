Plusieurs victimes de prêtres agresseurs du Nouveau-Brunswick attendent encore une partie de leur indemnisation, neuf mois après la conclusion d’une entente hors cour entre l’Église et un assureur.

En septembre dernier, l’archidiocèse catholique de Moncton s’est entendu hors cour avec la compagnie d’assurance Co-operators, mettant ainsi fin à un litige qui durait depuis plusieurs années.

La fin de ce dossier était attendue depuis longtemps par des victimes de prêtres agresseurs qui avaient conclu des ententes hors cour avec l'archidiocèse et qui attendaient encore leur dédommagement. Le versement de ces sommes était conditionnel à ce que l'Église obtienne des fonds de Co-operators.

Neuf mois plus tard, ces victimes n’ont toujours pas reçu l'entièreté des sommes qui leur sont dues par l’archidiocèse.

Leurs avocats, qui s’attendaient à ce que les dossiers soient bouclés rapidement, commencent à s’impatienter.

Neuf clients de Brian Murphy attendent toujours une partie de leur dédommagement. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est une surprise totale pour nous et pour nos clients que cela prenne tout ce temps. C’est inacceptable et anormal , affirme l’un d’eux, Brian Murphy.

Cet avocat de Moncton représente neuf victimes de prêtres agresseurs qui ont conclu des ententes hors cour avec l’archidiocèse. Il allègue que ses clients n'ont reçu qu'environ la moitié du dédommagement prévu.

Brian Murphy affirme qu'ils sont frustrés. Certains sont âgés, d’autres ont accumulé des dettes au cours des dernières années en attendant leur dédommagement pour les agressions sexuelles commises par des prêtres alors qu'ils étaient mineurs.

« Ils attendent depuis trop longtemps pour les montants qui restent. C’est l’heure pour l’Église de finaliser les dossiers. » — Une citation de Brian Murphy, avocat

Il ajoute que l’autre avocat qui représente plusieurs victimes est dans le même bateau. Il s’agit de Robert Talach, basé en Ontario, qui confirme par courriel que c’est bel et bien le cas.

Un autre paiement est imminent, selon l’archevêque

L'archevêque de Moncton, Valéry Vienneau (archives) Photo : Radio-Canada

L’archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, confirme que les dossiers en question ne sont pas encore clos et qu’une partie des dédommagements n’a toujours pas été versée.

Nous regrettons profondément les torts causés aux victimes et reconnaissons leur patience, ainsi que celle de leurs avocats [...] Nous déployons tous les efforts possibles pour honorer les accords qui ont été conclus , affirme-t-il par courriel.

Mgr Valéry Vienneau affirme que 55 % des sommes qui sont dues aux victimes qui n’ont pas participé au processus Bastarache – mené entre 2014 par l'ancien juge à la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache – ont été versées jusqu’à maintenant.

Il s'agit notamment des personnes représentées par Brian Murphy et Robert Talach, qui ont choisi de déposer des poursuites civiles et ensuite de conclure des ententes à l'amiable avec l'archidiocèse.