Deux Acadiens recevront l’Ordre du Canada

Surpris de cet honneur, Léo-Paul Pinet, de Bertrand, a tenu à le partager avec sa conjointe et sa famille, qui ont payé le petit prix de mes grandes absences durant toutes ces années .

Quand j’ai eu l’appel de la chancellerie, j’ai été surpris. Je n’étais nullement au courant. Quand ça s’est produit, je n’ai pas trop cherché d’explication et j’ai dit oui , a-t-il commenté à l’émission La matinale, lundi.

Selon le bureau de la gouverneure générale du Canada qui distribue annuellement ces honneurs, M. Pinet a été sélectionné pour ses décennies de service communautaire, notamment auprès du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne .

Décoré de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, Léo-Paul Pinet a donné presque 37 années de sa vie au service du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne. Durant sa carrière, sa motivation première a été de placer le citoyen au cœur des préoccupations.

La création de nombreux programmes au sein de la communauté, allant des cours prénatals à l’accompagnement en fin de vie, a permis d’améliorer la vie au quotidien de plusieurs personnes.

On l’a fait avec des personnes engagées et des centaines de bénévoles, qui ont tous mis l’épaule à la roue avec chacun leur petit bagage pour en faire le meilleur service possible. C’est la satisfaction du travail d’équipe. Le Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne est une grande famille , accorde-t-il.

Normand Caissie, un homme novateur et philanthrope

Pour sa part, Normand Caissie sera honoré pour son esprit d’entreprise novateur et son œuvre philanthropique généreuse qui contribuent grandement à l’essor économique de sa communauté , selon le bureau de la gouverneure générale.

Normand Caissie, de Richibucto, mène une carrière productive dans le milieu des bâtiments. Photo : Gracieuseté : Imperial Manufacturing Group

Normand Caissie est le fondateur et PDG d’Imperial Manufacturing Group, une entreprise de fabrication de renommée mondiale qui emploie maintenant plus de 1000 personnes au Canada et aux États-Unis. L’entreprise crée une variété de produits et de bâtiments dans huit établissements des deux côtés de la frontière et est un membre du Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada.

Résident de longue date de Richibucto et finissant de l’Université de Moncton, l’esprit entrepreneurial de M. Caissie est reconnu par diverses organisations.

Il a été le récipiendaire du Prix d’Entrepreneurship du Canada atlantique, a été nommé à deux occasions Entrepreneur de l’année par Ernst & Young, a reçu le prix Entreprise de l’année du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, a été choisi Ancien de l’année et est titulaire d’un doctorat honorifique en administration des affaires de l’Université de Moncton.

En 2010, il a été intronisé au Temple de la renommée du Canadian Hardware & Houseware Manufacturers Association et, en 2011, il a été admis au Panthéon des affaires des Jeunes Entreprises Nouveau-Brunswick.

Normand Caissie a reçu l’Ordre du Nouveau-Brunswick pour son travail remarquable dans le développement économique de sa communauté et de la province du Nouveau-Brunswick en 2017.

