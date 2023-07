Le zoo de Saskatoon accueille 5 zèbres saisis par la province

Ces animaux avaient été saisis en juin dernier par des agents de protection de la nature dans le cadre d'une enquête menée en vertu du règlement sur les animaux sauvages en captivité.

Le directeur du zoo, Jeff Mitchell, affirme que des fonctionnaires provinciaux ont contacté le zoo concernant un troupeau de zèbres qui avait besoin d'être hébergé.

Toutefois, Jeff Mitchell n'a pas précisé d'où venaient les zèbres et a refusé de préciser dans quel état ils se trouvaient lorsqu'ils sont arrivés au zoo.

Il a cependant assuré qu'ils étaient désormais entre de bonnes mains grâce au statut d'accréditation du zoo de Saskatoon auprès d’Aquariums et Zoos Accrédités du Canada (AZAC).

Nous avons en fait obtenu notre accréditation de l' AZAC cette année. Ils ont passé trois jours à inspecter l'ensemble de nos installations, la tenue de nos registres, nos politiques, en passant par nos procédures et la manière dont nous nous occupons des animaux , explique Jeff Mitchell.

Photo : Radio-Canada / Liam O'Connor

Il affirme que la santé et le bien-être des animaux sont la priorité absolue du zoo. C’est de ce sens que l’organisme travaille depuis l'arrivée des zèbres, en étroite collaboration avec le Collège de médecine vétérinaire de l'Ouest, basé à Saskatoon.

Ils ont littéralement des gens dont la vie entière est consacrée aux soins des chevaux et des équidés. Ils ont donc l'expertise et les connaissances nécessaires pour le faire, et nous aussi , souligne-t-il.

Le zoo travaille également avec un nutritionniste basé à Phoenix, en Arizona, pour aider à ajuster le régime alimentaire des zèbres. Une recette spécialement conçue pour les zèbres y a été mise au point et le zoo a commandé 1400 kilogrammes de ce produit.

Ils reçoivent du foin et un régime alimentaire spécialement conçu et riche en fibres , indique Jeff Mitchell.

Les zèbres utilisent actuellement l'un des trois habitats pour caribous que compte le zoo. Photo : Radio-Canada / Liam O'Connor

Selon la propriétaire de chevaux Alexa Mofazzali, qui a visité le zoo, les zèbres semblent être bien installés. Je suis une cavalière, alors je voulais les voir et voir dans quel état ils sont et où ils sont. Ils ont l'air vraiment heureux et en bonne santé a déclaré Alexa Mofazzali.

Le directeur du zoo, Jeff Mitchell, indique ne pas savoir combien de temps les zèbres resteront dans son établissement.

Avec les informations de Liam O'Connor