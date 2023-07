Insatisfaits de l’aide du Manitoba, les évacués de Leaf Rapids se serrent les coudes

Certaines personnes évacuées de Leaf Rapids en raison d’un feu de forêt ont l'impression d'être laissées pour compte et de bénéficier de peu d'information et de soutien de la part de la province.

Selon la province, près de 400 résidents de Leaf Rapids sont hébergés dans des hôtels à Thompson. Ils y ont reçu des chèques, dont les montants varient en fonction de la taille de la famille.

Megan Lepage, son mari et ses sept enfants se partagent deux chambres à l'hôtel Burntwood de Thompson. En plus de ses enfants qui se sentent à l’étroit, pour elle, l’aide gouvernementale est insuffisante.

Elle explique que la province leur a envoyé un chèque de 1800 $ pour acheter de la nourriture et d'autres produits essentiels. Avec leurs enfants âgés d’entre neuf mois et dix ans, l'argent s'envole rapidement, déplore-t-elle.

« Nous sommes censés vivre avec [1800 $] pendant une semaine. Nous ne pouvons pas nourrir neuf personnes au restaurant trois fois par jour. » — Une citation de Megan Lepage, mère de sept enfants évacuée de Leaf Rapids

Elle ajoute que les enfants ont également besoin de nouveaux vêtements, car ils ont laissé la plupart de leurs biens à la maison.

Si Mme Lepage a pu encaisser son chèque, elle explique que de nombreux autres sinistrés n'ont pas pu le faire. Ils ont soit oublié leurs pièces d'identité après avoir évacués de façon précipitée, ou encore n’en ont pas.

Insatisfaite de l’aide la province, la communauté s’organise

Mécontents du peu de renseignements reçus, les évacués de Leaf Rapids ont créé leur propre comité. Le groupe se réunit tous les deux jours, partage des informations concernant l'incendie, l’état des maisons et répond aux préoccupations liées au fait d'être loin de la maison.

L’ancien maire de Leaf Rapids, Ed Charrier, est reconnaissant de la mise sur pied ce comité. Il salue aussi l'implication du conseil tribal de Keewatin qui fournit des repas chaque soir. Il a l'impression que la province a complètement abandonné sa communauté.

Selon Hilda Anderson-Pyrz, dont la famille a été évacuée, la province devrait coordonner un approvisionnement alimentaire adéquat tout au long de la journée, en particulier pour les personnes âgées, les personnes diabétiques et les enfants. Elle ajoute que les autorités devraient mettre à disposition des professionnels pour répondre aux besoins médicaux, émotionnels et culturels de la communauté.

Ayant elle-même amassé des dons pour les personnes évacuées, elle croit que la province devrait faire appel à la Croix-Rouge canadienne.

Hilda Anderson-Pyrz que la plupart des évacués sont autochtones et que cette crise met en évidence le fait que les habitants du Nord sont souvent ignorés.

Selon un porte-parole provincial, en plus d’avoir mis en place une équipe dans un centre d'accueil pour fournir des informations aux personnes évacuées, l'Organisation de gestion des urgences du Manitoba travaille avec Leaf Rapids et Thompson pour coordonner l'évacuation et la communication avec les personnes évacuées, entre autres au moyen d'appels quotidiens.

La province indique que la ligne téléphonique du 211 est accessible comme point de contact à toute heure du jour. De plus, Une ligne téléphonique a été mise en place en dehors des heures de bureau pour permettre aux gens d'entrer en contact avec les services sociaux d'urgence, qui, selon la province, travaillent avec les personnes qui n'ont pas de pièce d'identité pour encaisser leurs chèques.

La province recommande aussi de consulter la page Facebook de Leaf Rapids pour obtenir des mises à jour. Le porte-parole ajoute que des dispositions ont aussi été prises pour que les bénéficiaires de l'aide d'urgence puissent recevoir leurs paiements à Thompson.

La communauté de Leaf Rapids a déclaré l'état d'urgence le 26 juin après qu'un feu de forêt de plus de 10 500 hectares se soit déclaré à quelque huit kilomètres à l'est de la communauté. À ce jour, l'incendie a une ampleur de près de 21 000 hectares, selon le site web de la province.

La province a déclaré vendredi que cette distance n’avait pas changé, mais ne pas savoir quand les évacués pourront rentrer chez eux.

Avec les informations d'Erin Brohman