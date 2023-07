Hausse inquiétante du nombre de bébés nés avec la syphilis en Alberta

Cinquante de ces bébés porteurs de la syphilis sont mort-nés entre 2018 et 2022, soit près d'un cinquième des 273 cas recensés.

Les experts de la santé s'inquiètent et tirent la sonnette d’alarme. C'est absolument atroce , affirme la Dre Stephanie Cooper, une obstétricienne basée à Calgary. Elle dit avoir été témoin d'une mortinaissance liée à la syphilis l'année dernière. Voir une femme perdre un bébé à cause d'une cause évitable est déchirant.

Selon le rapport, plus globalement, les infections sexuellement transmissibles se propagent à un rythme alarmant en Alberta. Au total, 25 405 cas d’ITS et VIH ont été déclarés en 2022 dans la province. Avec 16 809 cas, le chlamydia a connu une augmentation de 19,4 % par rapport à 2021. Le VIH quant à lui a connu un bond de 17,2 % sur une année.

Renforcer la sensibilisation

Selon la Dre Ameeta Singh, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, le dépistage de la syphilis fait partie intégrante des soins prénataux. Chaque femme enceinte qui accède aux soins prénataux se voit offrir un test de dépistage systématique de la syphilis. Cependant, les Albertaines aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de logement instable ne reçoivent pas souvent ce soutien.

Si nous les atteignons et les traitons dans la première moitié de la grossesse, les 20 premières semaines, nous pouvons assez bien empêcher l’infection d’être transmise au nourrisson , explique Dre Ameeta Singh.

La spécialiste fait savoir que des tests de dépistage rapide de la syphilis sont disponibles et que des efforts sont en cours pour les mettre à la disposition des Albertains vulnérables. Il faut cependant, préconise-t-elle, intensifier les actions de sensibilisation pour faire baisser les chiffres.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère de la Santé de l’Alberta dit que la province continue de surveiller les taux croissants d'infections sexuellement transmissibles et à diffusion hématogène, en particulier l'augmentation continue de la syphilis infectieuse, qui connaît une résurgence dans le monde entier.

Nous continuons de travailler avec les Services de Santé Alberta, le gouvernement fédéral et les organismes communautaires pour explorer des stratégies visant à faciliter le dépistage et le traitement , déclare le porte-parole de Santé Alberta, Andrew Livingstone, dans un communiqué.

Andrew Livingstone ajoute que le gouvernement continuera à faire des investissements ciblés pour prévenir les infections et fournir des soutiens complets aux personnes vivant avec ces infections.

Avec les informations de Jennifer Lee