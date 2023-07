Rivière-Éternité devra demander l’état d’urgence

Environ 200 campeurs qui se trouvaient au camping du Parc national du Fjord-du-Saguenay, administré par la Sépaq, ont dû être évacués. La plupart ont quitté à bord de navettes maritimes, tandis que les autres ont été évacués par hélicoptère.

Deux personnes manquent toujours à l’appel à la suite de l’affaissement d’une partie de la route 170 et les recherches se poursuivent.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, la ministre Laforest a indiqué que fort heureusement, la petite municipalité du Bas-Saguenay s’est récemment dotée d’un plan de mesures d’urgence, ce qui facilite l’évacuation des citoyens. Une cinquantaine de résidents de Rivière-Éternité ont dû quitter leur domicile. Certains sont dans un centre d’hébergement à La Baie, alors que d’autres ont trouvé refuge chez des proches.

« Le maire a fait un travail exceptionnel. Il faut que nos élus soient très forts. D’avoir pu sortir 200 personnes du camping, c’était une opération impressionnante. Ça s’est fait rapidement. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

L’administration municipale devra aussi faire une demande à Québec pour que soit décrété l’état d’urgence.

Au cours de la fin de semaine, la ministre s’est rendue sur place aux côtés du député de Dubuc, François Tremblay. Le député fédéral de Chicoutimi-Le Ford, Richard Martel, s’est aussi déplacé.

Des travaux ont débuté sur la route 170, qui s'est affaissée lors des fortes pluies reçues samedi. Photo : Radio-Canada

Andrée Laforest assure que les résidents évacués pourront compter sur des mesures d’aide financière.

Réflexion

Andrée Laforest rappelle l’importance de réfléchir à l’aménagement du territoire et des forêts, dans le contexte où les changements climatiques continuent d’avoir un impact sur les populations et les infrastructures.

On a interdit de construire ou de reconstruire en zone inondable. On voyait des maisons qui sont à côté de la rivière. À l’avenir, c’est impossible de construire dans des zones de contraintes comme des sols argileux ou des risques de glissements de terrain […].On se recule des cours d’eau, on pense à nos villes, on aménage plus dans les milieux consolidés comme les villes , dit-elle, ajoutant que son gouvernement est à l’écoute.

Les municipalités ont désormais l’obligation de préparer et de soumettre des plans de développement.

Au travail

La directrice générale de Rivière-Éternité, Sandra Côté, a dressé le bilan de la situation, lundi.

Il nous restait 94 personnes qui étaient au camping de la Sépaq. Elles ont dû être évacuées par hélicoptère. Il s’agit principalement de touristes qui n'ont ni voiture ni effets personnels , a-telle raconté.

Les résidents de la rue Bouchard et d’une partie de la route 170 ont été évacués. Ils seront rencontrés au cours de la journée et leurs résidences seront visitées pour l’évaluation des dommages.

Des experts sont sur place pour procéder à des analyses de sol.

On est vraiment une petite équipe de travail. La MRC nous prête main forte aujourd’hui. On va avoir des personnes aux communications et un ingénieur pour travailler ensemble et tenter de régler le plus rapidement possible les petits et gros problèmes , a expliqué Sandra Côté.

La priorité est de rendre les routes disponibles aux citoyens.