L'élection d'Olivia Chow à la mairie de Toronto le mois dernier est en partie liée, selon des observateurs, à son sens de l'organisation politique, lui-même inspiré des stratégies du professeur Marshall Ganz de l'Université Harvard, qui avait aidé Barack Obama à se faire élire président des États-Unis 15 ans plus tôt.

Mme Chow a suivi un cours du professeur Ganz il y a près d'une décennie, pour ensuite fonder l'Institut pour les leaders du changement (Institute for Change Leaders) en 2016 à l'Université métropolitaine de Toronto.

L'ancienne députée du NPD et veuve de Jack Layton a mené tout au long de la campagne à la mairie, se faisant élire comme mairesse le 26 juin, malgré le fait que sa plus proche adversaire Ana Bailão avait l'appui de l'ex-maire John Tory et de plusieurs conseillers municipaux.

L'élection de Mme Chow représente une « grande victoire en matière d'organisation politique », affirme sa directrice adjointe de campagne Nadine Tkatchevskaia.

Son équipe a mobilisé plus de 2500 bénévoles le jour du scrutin et des milliers durant la campagne électorale, raconte celle qui a entre autres travaillé pour les équipes de Bernie Sanders et d'Andrea Horwath (mairie de Hamilton).

« On manquait souvent de feuilles pour le porte à porte, de stylos ou de presse-papiers tellement les bénévoles étaient au rendez-vous. » — Une citation de Nadine Tkatchevskaia, directrice adjointe de l'équipe de campagne d'Olivia Chow

Olivia Chow a enseigné les méthodes du professeur Marshall Ganz à l'Université métropolitaine de Toronto. (Photo d'archives) Photo : Fournie par l'Institut pour les leaders du changement

Pour Mme Chow, l'importance des capacités organisationnelles en politique est de « rassembler les gens » et de tisser des « liens forts ». Le pouvoir réside dans ces liens forts , dit-elle.

L'importance des bénévoles

La méthode du professeur Ganz met l'accent sur les bénévoles, le récit d'expériences personnelles et les interactions humaines, notamment.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sabrina Bowman raconte que l'équipe d'Olivia Chow valorisait les bénévoles et les incitait à gravir les échelons au sein de l'équipe. Photo : Fournie par Sabrina Bowman

Sabrina Bowman, bénévole pour Olivia Chow, ajoute qu'on l'incitait à en faire plus, que ce soit pour le démarchage ou l'installation d'affiches électorales, et à gravir les échelons au sein de l'équipe.

« L'organisation politique, ce n'est pas facile. C'est bien plus facile de lancer une pétition ou d'écrire un tweet. » — Une citation de Sabrina Bowman, bénévole au sein de l'équipe d'Olivia Chow

De son côté, Mme Chow a mis ses expériences personnelles, y compris le fait qu'elle a été une immigrante et la violence conjugale dont sa mère a été victime, au cœur de sa campagne.

Karim Bardeesy, ex-candidat libéral aux élections provinciales de 2022, a lui aussi utilisé les méthodes du professeur Ganz, qui sont devenues populaires parmi les différents partis politiques.

Selon lui, Mme Chow avait toutefois une longue d'avance sur ses adversaires, parce qu'elle avait déjà un réseau au sein de l'Institut pour les leaders du changement, du NPD et de syndicats, notamment.

Cette dernière doit être assermentée à la mairie le 12 juillet.

D'après des renseignements fournis par Clara Pasieka de CBC