L’élection provinciale partielle de Kanata-Carleton se prépare

Le siège est vacant depuis la démission soudaine de la députée progressiste-conservatrice Merrilee Fullerton, en mars dernier.

Élue en 2018 lors du premier mandat du gouvernement de Doug Ford, Mme Fullerton occupait le poste de ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires au moment de sa démission. Auparavant, elle avait été également ministre des Soins de longue durée, notamment pendant la pandémie qui a soulevé de graves enjeux dans les foyers de soins de longue durée de la province, et ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

Pour le moment, on compte quatre candidatures pour la remplacer. Les personnes intéressées ont toutefois jusqu’au 13 juillet, à 14 heures, pour se manifester.

Les candidatures peuvent être trouvées ici  (Nouvelle fenêtre) .

L'élection aura lieu le 27 juillet.

Melissa Coenraad , Nouveau Parti démocratique de l’Ontario

La candidate néo-démocrate, Melissa Coenraad Photo : Gracieuseté NPD de l'Ontario

Melissa Coenraad est technicienne de laboratoire dans le domaine de la santé. Elle fait partie des personnes qui ont travaillé à l'analyse des tests de COVID-19 pendant la pandémie.

Elle siège également au conseil d'administration du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) et fait du bénévolat dans la circonscription.

Karen McCrimmon , Parti libéral de l’Ontario

Karen McCrimmon, candidate pour le Parti libéral de l'Ontario dans Kanata-Carleton Photo : Gracieuseté Karen McCrimmon

Karen McCrimmon a représenté la circonscription de Kanata-Carleton au niveau fédéral, de 2015 à 2021. Elle a finalement décidé de ne pas se représenter.

Ancienne membre des Forces armées canadiennes, elle a servi en tant qu'officière supérieure d'état-major au quartier général aérien de l'OTAN et a effectué une mission en Afghanistan, en 2004.

Steven Warren , Parti vert de l’Ontario

Le candidat du Parti vert de l'Ontario, Steven Warren Photo : Gracieuseté Parti vert de l'Ontario

Steven Warren étudie les sciences politiques à l'Université d'Ottawa, en plus d’être travailleur de plateformes.

Il s'est présenté aux élections générales provinciales de 2022 dans la circonscription d'Ottawa Ouest-Nepean.

Sean Webster , Parti progressiste-conservateur de l’Ontario

Sean Webster, candidat du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario dans Kanata-Carleton Photo : Facebook/Association progressiste-conservatrice de Kanata-Carleton

Sean Webster a occupé des postes de direction dans des entreprises et des associations de différents secteurs.

Il a siégé au conseil d'administration de nombreuses associations et organisations caritatives de premier plan au Canada et en Ontario , selon un communiqué de presse du parti.