Des sculptures fantaisistes ressemblant à des dessins animés ont été installées dans le quartier chinois, l'hiver dernier, dans le but de revitaliser le secteur. Or, quelques mois plus tard, certaines d’entre elles ont été vandalisées et d’autres volées. La Zone d’amélioration commerciale d’Ottawa (ZAC) du quartier chinois réclame des réponses.