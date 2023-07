Elle peut donc désormais accueillir les femmes victimes de violence conjugale ainsi que leurs enfants afin de leur offrir un service d’aide et d’hébergement.

Elle entamera toutefois sa mission dans un espace locatif temporaire.

La Maison d’Ingrid a reçu un financement de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

En plus de l’hébergement, des intervenantes seront également disponibles pour offrir des services externes aux femmes qui désirent obtenir de l’écoute, du soutien ou de l’accompagnement.

Parallèlement, la directrice générale de la Maison d’Ingrid, Claudia Fradette, indique, par voie de communiqué, que le travail entamé pour concrétiser la construction de la maison d’hébergement qui pourra accueillir 18 femmes et enfants dans le secteur Cantley se poursuit.

Nous sommes toujours à la recherche de sources de financement pour ce projet et tous les dons sont bienvenus , précise-t-elle.

Avant l’ouverture de cette nouvelle infrastructure, l’Outaouais comptait sept maisons d’hébergement pour femmes, offrant au total 84 places.

Les services dispensés par la Maison d’Ingrid ou une des sept autres maisons d’aide et d’hébergement de l’Outaouais sont gratuits et disponibles en tout temps, 24 h/24, 7 jours/7, rappelle Mme Fradette.