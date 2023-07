Le seul traversier maritime entre l’Î.-P.-É. et la N.-É. est de nouveau en panne

Le service de traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse a été annulé pour le reste de la journée de dimanche, au lendemain de la reprise de son service interrompu pendant deux semaines en raison d’un problème mécanique.

Northumberland Ferries a émis un message texte dimanche vers 14 h pour dire aux clients que le NM Confederation ne sera pas exploité entre Wood Islands et Caribou en raison de problèmes techniques .

Le traversier avait encore deux autres allers-retours à faire dimanche, les départs de Wood Islands étant prévus pour 15 h et 18 h. Le navire est maintenant amarré à Wood Islands.

Les problèmes mécaniques du NM Confederation à la mi-juin devaient le mettre hors service pendant de trois à quatre semaines. Photo : Gracieuseté : Kevin Baillie

Le traversier a été fermé le 17 juin. Il avait été remis en service samedi après l’installation d’une pièce.

Mark Wilson, vice-président principal chez Northumberland Ferries, a déclaré que l’annulation de dimanche était due à un autre problème.

L’accouplement du moteur principal bâbord qui a été réparé fonctionne bien, Le problème technique est maintenant dans l’accouplement tribord du moteur principal , a-t-il révélé.

Mark Wilson a précisé que les opérations de traversier avaient été annulées pour le reste de la journée de dimanche.

Une gifle pour des propriétaires de l’Î.-P.-É.

Cette nouvelle fermeture est une gifle pour certains propriétaires d’entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard, qui venaient d’apprendre samedi que le service de traversier allait redémarrer plus tôt que prévu.

Northumberland Ferries avait d’abord annoncé que la fermeture pourrait durer jusqu’à la mi-juillet parce que la pièce nécessaire pour réparer le navire devait être construite et expédiée d’Allemagne.

Les propriétaires d’entreprises de Wood Islands avaient dit à CBC News que la fermeture prolongée serait dévastatrice pour eux parce qu’ils comptent sur les visiteurs qui viennent sur l’île par traversier.

Un campagne pour encourager à acheter local

Katherine Bryson est propriétaire d’une entreprise locale et conseillère de la municipalité de Belfast. Après l’annonce de la fermeture, elle a commencé à travailler dans une campagne pour encourager les gens à acheter localement. La campagne est financée par Tourisme Î.-P.-É. et devrait être lancée la semaine prochaine.

« Ça nous écrase. » — Une citation de Katherine Bryson, propriétaire d’une entreprise locale

Nous dépendons désespérément d’un service fiable à deux traversiers. Beaucoup de ces propriétaires d’entreprise sont saisonniers et ils ont besoin de ce service fiable pour cette courte saison. J’ai donc dit que c’était dévastateur lorsque nous avons entendu parler [d’une annulation].

Le seul navire

La NM Confederation est le seul navire actuellement exploité entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Le NM Saaremaa I, le navire loué qui a remplacé le NM Holiday Island après qu’un incendie l’a définitivement mis hors service en juillet dernier, est en cale sèche au Québec. Il doit retourner à l’Île-du-Prince-Édouard et à la Nouvelle-Écosse à la mi-juillet.

Le gouvernement fédéral est le propriétaire légal du NM Confederation. Le budget prévoit un remplacement permanent pour le NM Holiday Island, mais le navire en est encore à l’étape de la conception et ne sera pas prêt avant 2028 au plus tôt.