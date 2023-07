Pour qu’un tel processus de plainte soit efficace, il faut que les accusations soient examinées rapidement , souligne Sherry Shir, l’avocate d’une femme qui poursuit la GRC en justice parce qu’elle considère que sa plainte a été rejetée à tort.

Le Centre indépendant pour la résolution du harcèlement (CIRH) a été lancé le 30 juin 2021, à la suite d’un scandale d'abus sexuels dans les rangs de la GRC .

Une action collective s’était soldée par le versement, par le gouvernement, de 125 millions de dollars à plus de 2300 femmes qui ont été victimes de discrimination, de harcèlement, d'intimidation et d'agression sexuelle de la part de leurs collègues alors qu’elles étaient à l’emploi de la GRC .

Malgré la promesse d'une procédure plus équitable, Me Shir a déclaré que l'expérience de sa cliente, Nicole Patapoff, avait été frustrante – et que sa lutte n’était pas encore finie.

Plus de 940 plaintes déposées

Selon la GRC , plus de 940 plaintes ont été déposées au Centre depuis son ouverture, dont 165 depuis le début de l'année. À ce jour, le CIRH a réglé 325 plaintes et 71 affaires n'ont pas encore été confiées à des enquêteurs.

Le 1er janvier 2021, un projet de loi fédéral sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail est entré en vigueur, imposant de nouvelles règles à tous les lieux de travail réglementés par le gouvernement fédéral.

La politique du CIRH fixe un calendrier pour ses enquêtes. Elle stipule que la GRC veillera à ce que le processus de résolution soit achevé dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la notification de l'incident a été faite . Bien souvent, le CIRH n'y arrive pas.

Un porte-parole de la GRC , Robin Percival, indique que le CIRH continue de travailler [...] pour recruter des enquêteurs externes afin de répondre au nombre de demandes d'enquête.

Il souligne en outre qu'en vertu du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence au travail, les avis d'incident ne donnent pas toujours lieu à une enquête. Des options de résolution informelle sont également disponibles, telles que les services de médiation.

Les retards affectent le bien-être des employés

CBC News n’a pu obtenir d’entrevue avec la directrice générale du CIRH , Amanda Nemer.

Dans son rapport annuel, l’organisation reconnaît toutefois que le manque de disponibilité sur le marché d’enquêteurs externes, associé à la forte demande d'enquêtes de la part des employés de la GRC , a entraîné un grand nombre de dossiers de harcèlement pour lesquels aucune capacité d'enquête externe n'est actuellement disponible .

« Cette situation, en plus d'avoir un impact sur les délais prescrits pour la résolution des dossiers en vertu du Code canadien du travail, a un impact sérieux sur le bien-être des employés concernés, exacerbant les problèmes sur le lieu de travail. » — Une citation de Extrait du rapport annuel du Centre indépendant pour la résolution du harcèlement

Pour pallier les retards, la GRC a suggéré que des effectifs de la GRC enquêtent sur les plaintes déposées auprès du CIRH , mais un syndicat du secteur public s'est farouchement opposé à cette idée.

Le président du Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la Justice (SESJ), David Neufeld, a qualifié l'indépendance totale des enquêteurs de caractéristique non négociable du CIRH .

Selon Me Shir, les retards ne sont pas équitables pour les demandeurs.

Vous savez, si quelqu'un revient me voir et me dit : "Il y a un an, vous m'avez dit ceci", même en tant qu'avocate, il me sera difficile de répondre à cela , a-t-elle déclaré. Il s'agit d'une question d'équité pour les deux parties [...]qui ont un problème qui doit être traité en temps voulu.

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, Alex Cohen, reconnaît qu'il y a eu des problèmes concernant des retards et soutient que la réforme de la GRC était une priorité.

Il y a deux raisons à cela. Premièrement, la création du centre a entraîné une augmentation du nombre de plaintes, ce qui est en fin de compte un signe positif, car cela démontre la confiance des membres et des employés de la GRC dans ce système.

Deuxièmement, l'externalisation du centre signifie qu'il est en concurrence avec d'autres organismes à travers le Canada pour un nombre limité d'enquêteurs, qui sont très demandés dans un certain nombre d'industries.

Selon M. Cohen, le ministre Mendicino est en train de revoir le régime disciplinaire de la GRC et de renforcer l'indépendance du Centre pour la résolution du harcèlement .

Avec les informations de CBC News