Recruter des Autochtones est une priorité, assure la GRC des Territoires du Nord-Ouest

Le chef de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les Territoires du Nord-Ouest affirme que l'une de ses principales priorités est de recruter plus de membres et d'employés autochtones.

Dans sa première allocution médiatique depuis qu'il a pris ses fonctions de commandant de la division G de la GRC , en novembre 2022, le surintendant Syd Lecky a déclaré que le recrutement et la rétention ont longtemps été un défi pour le corps policier du territoire.

Nous sommes ouverts aux affaires, a-t-il dit jeudi. Le recrutement dans les Territoires du Nord-Ouest est bel et bien vivant, surtout si nous pouvons recruter des personnes ayant les compétences linguistiques nécessaires pour répondre à nos appels de service.

Le surintendant Syd Lecky a pris ses fonctions de commandant de la division G de la GRC, en novembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Fournie par la GRC

Les Autochtones représentent environ la moitié de la population du territoire. M. Lecky a affirmé qu'il y avait actuellement six gendarmes dans les Territoires du Nord-Ouest qui sont autochtones. Syd Lecky, qui est membre de la Première Nation Peskotomuhkati, au Nouveau-Brunswick, a déclaré qu'employer des Autochtones des Territoires du Nord-Ouest augmente la probabilité qu'ils y restent à long terme.

La planification finale est en cours pour un programme de formation des précadets autochtones, où des jeunes intéressés de partout au pays assistent à une séance de formation de trois semaines à la Division Dépôt de la GRC , à Regina. Ce serait mon numéro un. Si je pouvais faire une chose aujourd'hui, ce serait ça , a-t-il soutenu, à propos du recrutement de plus de membres autochtones.

Je le vois quand je vais dans les communautés et que les gens me disent qu'ils veulent voir leurs gens représentés dans les services de police de leur communauté, de la sécurité publique dans leur communauté, et j'aimerais leur donner cela , a ajouté M. Lecky.

Syd Lecky a ajouté que les autres priorités des services de police sur le territoire comprennent la réponse aux besoins des femmes et des filles autochtones victimes de violence familiale et conjugale, le renforcement des relations avec les communautés autochtones, ainsi que l'amélioration des connaissances et de la compréhension des communautés sur les services de police locaux.

La GRC travaille également sur un plan interne pour améliorer sa réponse afin de cibler et de perturber le commerce illicite de drogues et d'alcool sur le territoire. M. Lecky a déclaré que l'interdiction, la collecte de renseignements et la formation seront des éléments clés du plan. Travailler avec nos communautés et nos partenaires communautaires est la clé de la façon dont nous allons avancer dans ce dossier, a-t-il dit. Je suis convaincu que nous allons faire des progrès dans la bonne direction.

Pic de décès dans des surdoses

M. Lecky a noté qu'il y avait eu un pic de décès par toxicité des opioïdes dans la municipalité d'Hay River.

En janvier, le coroner en chef des Territoires du Nord-Ouest, Garth Eggenberger, a signalé qu'il y avait eu six décès de ce type dans la ville en 2022, impliquant en grande partie du crack contaminé au fentanyl ou au carfentanil. Comparativement, il y a eu cinq décès par intoxication aux opioïdes sur le territoire en 2016, un en 2017, deux en 2018, un en 2019 et trois en 2020 et 2021.

Syd Lecky a également réitéré un avertissement contre la justice populaire après qu'un groupe de personnes a agressé deux hommes soupçonnés de trafic de drogue, à Fort McPherson, et que des résidents ont manifesté devant le domicile d'une personne soupçonnée de trafic de drogues illicites, à Aklavik.