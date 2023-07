À Quesnel, des chèvres deviennent des employées municipales contre les feux de forêt

Les chèvres ont une mission d’un mois, jusqu’à mi-juillet, pour aider l’atténuation des risques.

En 2021, la Ville a ouvert trois kilomètres de sentiers dans sa zone de gestion des feux dans une forêt de démonstration de la gestion des combustibles, à côté de l'aéroport de Quesnel, pour éduquer les résidents sur la prévention des feux de forêt.

Cette forêt de 31 hectares a été déclarée comme étant une zone à haut risque pour les feux lorsque Quesnel a établi son plan communautaire de protection contre les feux de forêt en 2019. Celui-ci vise à réduire la menace des feux de forêt en enlevant sélectivement les arbres et l'herbe tout en assurant la santé à long terme des forêts.

La gestionnaire des initiatives forestières, Erin Robinson, explique que c’est la première fois que la Ville utilise des chèvres, qui proviennent de la Vahana Nature Rehabilitation à Kimberley, à environ 585 kilomètres de là.

La mission principale des animaux est de brouter des espèces envahissantes, réduisant ainsi la quantité de combustible potentiel pour les feux. Erin Robinson explique que le choix de chèvres résulte d’une démarche respectueuse de l'environnement, au lieu d'utiliser des herbicides.

« Ce qu'il y a de merveilleux avec les chèvres, c'est qu'elles dévorent joyeusement et qu'elles fertilisent au fur et à mesure [...] Elles contribuent vraiment à l'écosystème plutôt que de simplement enlever des choses et de les modifier. » — Une citation de Erin Robinson, gestionnaire des initiatives forestières, Ville de Quesnel

Erin Robinson explique que les chèvres peuvent, en groupe, nettoyer un hectare de végétation par jour. Selon la Vahana Nature Rehabilitation, le ministère des Forêts de la province ainsi que des villes comme Kimberley, Merritt, et Fernie, et des Premières Nations comme la Nation Ktunaxa, utilisent des chèvres dans cette optique depuis six ans.

Les 132 chèvres cachemire ont une mission d'un mois. Photo : Ville de Quesnel

Cailey Chase, gestionnaire de la Vahana Nature Rehabilitation, assure que ses chèvres aiment travailler à Quesnel. Elles commencent à manger une grande variété de végétation [à Quesnel] [...] C'est vraiment des vacances pour [elles].

La Ville de Quesnel dit prévoir de continuer à embaucher ces chèvres l'année prochaine, et espère même que des résidents envisageront d'élever des chèvres et d'autres animaux pour contribuer aux efforts de lutte contre les feux de forêt.

Avec les informations de l’émission Daybreak North et Winston Szeto