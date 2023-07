L’Ontarien Tyler Bertuzzi signe 1 an avec les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont signé avec l'attaquant Tyler Bertuzzi un contrat d'un an d'une valeur de 5,5 millions de dollars américains, a annoncé l'équipe dimanche.

Bertuzzi, 28 ans, a récolté quatre buts et 10 passes en 29 matchs avec les Red Wings de Detroit la saison dernière avant d'être échangé aux Bruins de Boston en mars contre deux choix au repêchage.

L'ailier gauche de 1,83 m et 84 kg a ajouté quatre buts et 12 passes en 21 matchs pour Boston, ainsi que cinq buts et cinq passes pour égaliser Brad Marchand en tête des Bruins en séries éliminatoires avec 10 points en sept matchs.

Bertuzzi est devenu agent libre après avoir terminé un contrat de 9,5 millions de dollars sur deux ans qu'il a signé à Detroit.

Il avait passé l'intégralité de ses plus de six ans dans la LNH avec les Red Wings avant l'échange. Il a été le choix de deuxième ronde de Detroit (58e au total) lors du repêchage de 2013.

Le natif de Sudbury, en Ontario, a récolté 218 points (92 buts, 126 passes) en 326 matchs en carrière.