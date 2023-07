Gabriella Fitzpatrick a connu le jeune homme originaire du Nunavut par l’entremise d’un autre ami, à Ottawa, il y a environ quatre ans.

Il arrivait toujours à mettre un sourire sur le visage de tout le monde. Il essayait de régler les problèmes des autres et il était apprécié , se souvient-elle. Il voulait seulement rendre les gens heureux.

Zachary Tiglik travaillait pour une compagnie de toiture. Ses plus récents employeurs l'ont quant à eux décrit comme une personne polie, organisée et fiable.

Plusieurs [membres de notre groupe d’amis], ne sommes pas nous-mêmes en ce moment. Nous ne savons pas quoi faire , dit Gabriella, visiblement bouleversée. C’est comme ça que je me sens depuis trois jours. C’est vraiment difficile.

Au deuil de Gabriella, s’ajoutent les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Même si elle reconnaît que le jeune homme a eu une enfance difficile, ponctuée de séjours en centre jeunesse, elle s’indigne de voir des personnes affirmer que Zachary Tiglik méritait son sort.

« Les gens qui disent ça ne le connaissaient même pas et ne savaient pas qu’il était sur une bonne voie. Il avait un travail, il ne consommait plus de drogue et il se débrouillait bien. Ça me fait du mal de voir ce que les gens disent de lui, parce qu’ils n’ont aucune idée. »