Ne plus savoir à quelle scène se vouer au FestiVoix

Fabiola Toupin à la scène du jardin au FestiVoix. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Julien

Juste avant la pandémie, chaque scène avait son créneau musical : les voix jazz, les voix populaires, les voix multiples, etc. Depuis l’an dernier, l’organisation a choisi de ne plus restreindre sa programmation. Ainsi, tous les artistes ont accès à la scène la mieux adaptée à son spectacle, le public a l’occasion de faire encore plus de découvertes, et la journaliste a le joyeux problème de devoir choisir quoi voir.

Rita Tabbakh a inauguré la nouvelle scène de la cour au FestiVoix. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Aller de découvertes en découvertes

Une nouvelle scène a fait son apparition cette année. Elle se trouve dans la cour des Ursulines, accessible depuis l’an dernier. Même si elle est toute nouvelle, les festivaliers l’ont adoptée immédiatement. Il ont pratiquement occupé toutes les chaises pour le premier spectacle à y être présenté, celui de Rita Tabbakh.

Les Petits chanteurs de Trois-Rivières en concert à la chapelle du monastère des Ursulines. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Depuis que les religieuses ont cédé leur monastère à la ville de Trois-Rivières, le FestiVoix met à profit les décors pour créer des ambiances uniques. La chapelle du monastère accueille les matins de fin de semaine, des choeurs de la région. Encore là, ils affichent complet.

Le groupe Papagroove en spectacle à la scène du quai. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Depuis l’an dernier, l’organisation a aménagé une scène à même le stationnement du parc portuaire qu’elle nomme la scène du quai. Samedi, un brouillard d’humidité ou de smog s’est invité au spectacle de Papagroove, donnant l’impression d’être dans un bar jazz-funk enfumé. Cela ne s’invente pas.

Le public rassemblé devant la scène du quai. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Se faire prendre par surprise

Même l’organisation peut se faire prendre de court, car au final, c’est le public qui décide. C’est arrivé dimanche soir à la toute petite scène de la vieille prison. Elle a littéralement été envahie par une horde de festivaliers pour voir Daniel Boucher.

Il était pratiquement impossible de se frayer un chemin à travers la foule au spectacle de Daniel Boucher. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

À un point tel que le site ne pouvait accueillir tout le monde et plusieurs ont écouté le spectacle du palais de justice situé juste à côté. Même si j’ai pu me faufiler sur le site, je n’ai pas pu voir le spectacle. Mais, j’ai pu l’écouter et j’ai aussi constaté que ses admirateurs lui sont très fidèles.

Plusieurs personnes ont dû se contenter d'écouter le spectacle de Daniel Boucher à l'extérieur du site. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Le FestiVoix fait relâche pour deux jours. Il reprendra le mercredi 5 juillet avec Les Deuxluxes… ou Monteiro jazz band ? Fred Fortin ou Martha Wainwright ? Allez… bonne chance avec vos listes de ce qu’il faut voir!