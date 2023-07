Montréal veut des logements abordables; les promoteurs préfèrent les profits

Les ambitions des autorités municipales sont coûteuses, dit Pierre Boivin, président et chef de la direction de la société d'investissement privé Claridge. L'ancien président des Canadiens de Montréal codirige le Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'Hippodrome (GALOPH), dont le rôle consiste à élaborer un nouveau modèle de lotissement pour cet endroit.

Le modèle précédent mis en œuvre par l'administration de la mairesse Valérie Plante était impossible à réaliser pour les promoteurs, car ceux-ci ne pouvaient pas en tirer de profits. À cause des prix du marché, des coûts de construction et le cadre réglementaire des logements subventionnés, ce modèle économique ne pouvait pas fonctionner , affirme M. Boivin.

Au dire de certains détracteurs, l'administration Plante n'a pas élaboré un plan clair destiné à étendre les infrastructures publiques dont dépend toute future réalisation sur le site de l'Hippodrome.

Il s'agit là d'un exemple de la difficulté pour les villes canadiennes de venir en aide à leurs citoyens moins nantis et à défendre des valeurs sociales tout en répondant à la nécessité de construire de nouveaux logements.

Sur son site Internet, la Ville de Montréal dit vouloir faire du futur quartier Namur-Hippodrome un milieu de vie carboneutre axé sur le transport actif et collectif, avec la présence de grands espaces verts . Elle compte y construire 12 500 logements au cours des prochaines années.

Toutefois, jusqu'à présent, l'administration municipale n'a conclu qu'une seule entente : l'Espace La Traversée construira un immeuble qui comptera de 200 à 250 logements locatifs totalement abordables.

Un plan mal adapté, disent des détracteurs

À l'automne 2022, la Ville avait lancé un appel d'offres pour la vente d'une deuxième parcelle de terrain, mais elle n'a reçu aucune soumission. L'appel comportait l'obligation d'avoir 60 % de condos abordables sur une période d'au minimum 30 ans. L'enchère minimale s'élevait à 10 millions de dollars.

La Ville demandait trop, estime l'Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite. Quand on tient compte du prix élevé du terrain et du petit nombre de logements au prix du marché qu'on pourra y construire, c'est très difficile pour les promoteurs de faire de l'argent avec ça , souligne le porte-parole Renaud Brossard. En conséquence, cela ne les intéresse pas. Et au lieu d'avoir un quartier animé comptant 6000 logements, on a un terrain vacant et aucun plan de lotissement en vue.

L'ancien conseiller municipal Marvin Rotrand, un opposant de l'administration Plante, exprime ses doutes sur ce qu'il appelle la vision utopique de la Municipalité. Selon lui, elle n'attirera pas les promoteurs. M. Rotrand reproche par ailleurs à la Ville d'effrayer le secteur privé en établissant des cibles élevées tout en n'adoptant pas un plan d'infrastructures.

L'administration croit pouvoir dicter des ordres aux promoteurs, mais ceux-ci lui tournent le dos , lance-t-il. La Ville est déconnectée, c'est ça, la réalité. Elle ne sait pas comment régler ces problèmes.

Garder le cap sur les logements sociaux et abordables

Pour la Ville de Montréal, les cibles de logements abordables ne sont pas la cause du retard dans le projet de l'Hippodrome. Benoit Dorais, responsable de l'habitation au comité exécutif de Montréal, reconnaît toutefois que les promoteurs souhaitent un plan plus complet pour le secteur.

La Ville a formé le GALOPH à la suite de l'échec du deuxième appel d'offres. Son mandat consiste à présenter un nouveau plan d'affaires pour attirer les promoteurs privés et pour satisfaire aux objectifs sociaux de la Municipalité. Celui-ci devrait être présenté au début de 2024.

« Nous allons tout faire pour briser le moule et créer un nouveau modèle pour ce problème. Sinon, on n'y parviendra jamais » — Une citation de Benoit Dorais, responsable de l'habitation au comité exécutif de Montréal

M. Dorais dit être persuadé que le Groupe respectera les objectifs de la Ville de Montréal en matière de logements abordables.

Le Groupe a accepté la vision de la Ville de Montréal , souligne-t-il. Il ne nous dira pas que nous avons besoin de moins de logements abordables. Tout le monde dit que nous avons besoin de beaucoup de logements, de beaucoup de logements abordables, de beaucoup de logements sociaux.

M. Boivin juge lui aussi que la Ville ne devrait pas diminuer ses objectifs, mais il croit qu'un plan efficace nécessitera l'appui de tous les gouvernements et des promoteurs afin de financer un programme de logements subventionnés et d'infrastructures.

Vaste pénurie de main-d'œuvre en construction

Selon des experts, l'industrie canadienne de la construction sera frappée par une vague de départs à la retraite, ce qui aggravera la pénurie de main-d'œuvre qui touche ce secteur de l'économie.

Selon Benjamin Tal, économiste en chef adjoint chez CIBC, quelque 80 000 emplois ne sont pas pourvus en ce moment.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) prévoit pourtant qu'en 2030, le Canada aura besoin de 3,5 millions de maisons de plus que ce qui sera construit d'ici là si la tendance actuelle se maintient.