Cultiver son jardin une graine à la fois, avec pour but l’autosuffisance alimentaire

C’est là où elle a acheté un bout de terrain pour éloigner ses enfants de l'agitation de la vie urbaine, ayant auparavant vécu à Calgary et à Airdrie. La famille a construit une maison sur ce terrain et élève désormais des poulets, des canards, des dindes, des lapins, mais fait aussi pousser des légumes et vend des fleurs.

Jennifer Shkolny est fière de voir son fils de 7 ans être capable d’identifier toutes les plantes de leur jardin. Nous avons juste pensé que ce serait peut-être presque thérapeutique pour [les enfants] de sortir à la campagne et à l'air frais; et d'en apprendre davantage sur les animaux, le jardinage et la durabilité.

Jennifer Shkolny pose avec du chou issu de sa propriété. Photo : Fournie par Jennifer Shkolny

Si la famille continue de faire des achats pour son épicerie, davantage en hiver qu'en été, elle a surtout appris à mettre ses produits en conserves et à les stocker pour les faire durer plus longtemps. Sur Instagram, Jennifer Shkolny documente ses activités sur le compte Little By Little We Go.

L'Albertaine a remarqué un énorme changement d'intérêt pour son mode de vie pendant la pandémie, mais cela continue, assure-t-elle. Avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, il y a beaucoup plus de personnes intéressées et même en train d'apprendre quelque chose d'aussi simple que de faire pousser des pommes de terre dans un seau dans leur jardin.

Des cours de permaculture

La propriétaire de l’école Urban Food à Calgary, spécialisée dans l’apprentissage de la permaculture, Carmen Lamoureux, explique que la signification de l’autosuffisance alimentaire a changé. Il n'est pas nécessaire, selon elle, que les gens puissent combler 100 % de leurs besoins alimentaires sur leur propriété.

Carmen Lamoureux explique que les prix élevés des épiceries, les préoccupations concernant la qualité et l'accès aux aliments, la pandémie de COVID-19 et le désir d'être plus proche des systèmes alimentaires sont des raisons pour lesquelles des Albertains l'ont contactée elle et son école. Je constate un plus grand intérêt chez des personnes âgées d'environ 23 à 35/40 ans.

Carmen Lamoureux a créé l'école Urban Farm, car elle voulait transmettre sa passion de la permaculture. Photo : Courtoisie de Carmen Lamoureux

Elle constate également un regain d'intérêt pour une certification de conception en permaculture. Le cours est désormais disponible en ligne pour 300 étudiants par session. Carmen Lamoureux assure que de nombreuses personnes de tous âges veulent vraiment bâtir davantage de résilience.

La permacultrice affirme que les prix élevés des aliments conduisent les gens vers son école. La concentration du marché dans les mains de Loblaw, Sobeys, Metro, Costco et Walmart a fait l'objet d'un examen minutieux au cours des derniers mois, alors que les prix des aliments ont augmenté à un rythme le plus rapide en 40 ans.

Vous pouvez acheter un paquet de graines pour très, très peu et créer une abondance de nourriture , assure Carmen Lamoureux.

L’autosuffisance alimentaire a également suscité l'intérêt du groupe immobilier Remax qui a publié une liste des meilleurs endroits pour cette pratique au Canada, listant l'Alberta, près des Rocheuses, comme un emplacement de choix.

Carmen Lamoureux confirme que des développeurs communautaires sont conscients de cette tendance , et dit avoir été consultée pour la création d’une nouvelle communauté à Calgary qui promouvrait la vie de la ferme à la table .

Avec les informations de Jade Markus et de La Presse canadienne