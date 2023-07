La culture des Premières Nations célébrée au Festival Buffalo Day à Regina

L’événement est organisé par l'Institut d'art du peuple Buffalo et a rassemblé des participants venus également rendre hommage aux enfants, au territoire des Premières Nations et au mois de l'histoire des bisons.

Des personnes ont pris part au Festival au parc Buffalo Meadows de Regina. Photo : Radio-Canada / Perrine Pinel

Cérémonies sacrées, création de tipis et performances musicales ont marqué les trois jours du festival.

Nous sommes ici chez nous, nous appartenons à cet endroit, et c'est avec une immense fierté que nous partageons notre danse, nos récits, notre culture, notre rire et surtout notre amour , affirme Brenda Dubois, matriarche et bénévole.

La forte participation des jeunes n’est pas passée inaperçue aux yeux de matriarche et cofondatrice de l'Institut d'art du peuple Buffalo, Joely Bigeagle-Kequahtooway. Pour elle, il s’agit d’assurer l’avenir de la culture des Premières Nations.

Tout ce que nous faisons doit être axé sur la jeunesse. Aujourd'hui, il s'agit donc vraiment de la jeunesse et de la reconnaissance de ce dont elle fait partie , affirme-t-elle.

L’idée de transmission est également primordiale pour Rhonda Donais, conteuse depuis plus de 30 ans.

Je crois que cela fait partie de ma tradition et de la façon dont j'ai été élevé et, oui, il est très important de continuer à transmettre des histoires, c'est une forme de divertissement et si je peux vous faire sourire ou rire ou ne pas penser à vos problèmes pendant que je raconte des histoires, j'ai fait mon travail , croit Rhonda Donais.

La fin du festival a été caractérisée par la création d'une murale symbolique qui restera sur les murs du parc Buffalo Meadows en souvenir du Buffalo Day 2023.

Avec les informations de Perrine Pinel